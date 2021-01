PNȚCD Sălaj condamnă pretenția neomarxiștilor din USR PLUS de a pune mâna pe Prefectura Sălaj

Presa salajeana relateaza ca USR+ (adica Ciolos) santajeaza partenerii de coalitie pentru ca un om de-al lor sa fie numit prefect al judetului Salaj. O asemenea numire ar fi o sfidare a salajenilor, in contextul in care USR+ s-a clasat la parlamentare pe locul patru in judet. In mod evident, salajenii nu vor sa fie reprezentati si, cu atat mai mult, condusi de neormarxisti.

Mai mult, USR+ este o coalitie de partide ce sustin pe fata eradicarea statelor nationale suverane si transformarea UE intr-o federatie compusa nu din "natiuni" ci din "popoare", asa cum era si URSS.

In contextul in care judetul Salaj a fost casa unor mari oameni politici ce au luptat pentru drepturile si recunoasterea natiunii romane (de ex: Simion Barnutiu, Iuliu Maniu, Gheorghe Pop de Basesti etc), pretentiile unui partid neomarxist, vadit anti-national, de a-si pune prefect in Salaj este atat o sfidare la adresa traditiei si istoriei acestui judet, cat si o jignire adusa memoriei marilor inaintasi.

Nu in ultimul rand, USR+ este un partid ateu neomarxist radical, care pe fata sfideaza natura si valorile crestine. Asemenea comunistilor si fascistilor, USR+ nu accepta opinii contrare nici macar in interior, toti nealiniatii fiind exclusi. Bunaoara, recent, USR+ si-a exclus un viceprimar care a dat like la o postare a primarului ce era de la alt partid. De asemenea, Ciolos s-a laudat de la Bruxelles ca a dat afara din grupul Renew din Parlamentul European un europarlamentar din Lituania care nu a fost de acord cu agenda radicala homosexuala.

PNTCD Salaj denunta aceasta incercare de confiscarea a judetului si de distrugere a valorilor sale traditionale de catre neomarxisti si solicita public Premierului Citu sa nu numeasca un prefect de la USR+ in Salaj.