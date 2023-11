Politolog moldovean: Dacă nu facem o analiză, punem în pericol orientarea europeană

Partidul de guvernământ, care este principala forță pe segmentul pro-european în RM, a înregistrat cel mai slab scor la alegerile locale în Chișinău. Dacă nu va fi făcută o analiză minuțioasă și nu vor fi trase concluziile necesare, acest rezultat se poate repeta la alegerile naționale, iar acest lucru poate pune în pericol procesul de integrare europeană a RM. Opinia aparține comentatorului politic Anatol Țăranu și a fost expusă în cadrul emisiunii „Secretele puterii” de la Jurnal TV.

Solicitat să explice de ce în capitală, unde conform sondajelor pese 70 % din populație își doresc aderarea la UE, a fost ales un primar cu un trecut anti-european, Anatol Țăranu, a menționat că sunt mai mulți factori.

„Trebuie să constatăm că partidul de guvernământ, care este principala forță pe segmentul pro-european al eșichierului nostru politic, alături de PAS mai mult nimic nu crește, a înregistrat cel mai slab rezultat la locale, aici, la Chișinău. Acest lucru trebuie să-l constatăm cu toată fermitatea, că dacă nu va fi făcută o analiză minuțioasă și nu vor fi trase concluzii, acest rezultat se poate repeta la alegerile naționale. Acest fapt ar putea pune sub semnul întrebării însăși orientarea europeană a Republicii Moldova. Știm cât s-a investit în cursul european și primele rezultate deja se fac simțite”, a spus Anatol Țăranu.

Candidatul PAS, la funcția de primar, Lilian Carp a declarat în replică că totuși la actualele alegeri, PAS a obținut un număr mai mare de voturi decât a obținut candidatul blocului ACUM în 2019.

„Partida pro-europeană a luat un scor mai prost în suburbii, nu în oraș. În oraș calculele ne arată că am obținut peste 60 de mii de voturi. Am avut o campanie destul de activă în Chișinău, mai puțin în suburbii. În unele am fost de două ori, în altele o singură dată. Cred că a fost și cam târziu anunțat candidatul la funcția de primar general, campania se începe mult mai devreme decât cu 2 - 3 luni de zile înainte”, a spus Lilian Carp.

La rândul său, fostul deputat, istoricul Octavian Țâcu a menționat că în opinia sa marea greșală a forțelor pro-europene a fost în 2019, atunci când s-a prelungit alianța cu PSRM și a dispărut subtextul geo-politic la Chișinău.

„Alegerile la Chișinău au fost întotdeauna marcate de această partidă pro-europeană și unionistă care a dat vot de blam partidelor de stânga și acestea niciodată nu au reușit să câștige. Ivan Ceban odată instaurat la primărie a făcut agenda cum a fost învățat la Moscova, acolo unde a fost instruit și pregătit. Al doilea factor sunt lucrurile realizate de Ceban în contrast cu moștenirea anterioară, acțiuni legate atât de aspectul urbanistic, dar și atitudinea față de anumite instituții, licee, artiștii, care din punct de vedere a imaginii a contat.

A treilea aspect, sunt oamenii din anturajul lui Ivan Ceban care i-au dat legitimitate. În proximitatea lui sunt oameni pro-europeni, care au făcut campania pentru el și s-a inoculat o idee că Ivan Ceban ar fi pro-european”, a menționat Octavian Țâcu.

În cadrul emisiunii a fost apelat și actualul primar Ion Ceban, pentru a obține o replică dar acesta avea telefonul deconectat.