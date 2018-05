Ponta şi Bănicioiu reacţionează la stenogramele din PSD: 'Nu credeam că le este atât de FRICĂ de noi!'

Liderii Pro România reacţionează la stenogramele "scăpate controlat" în presă din ultima şedinţă a PSD. În înregistrările apărute la Antena 3 şi nu numai, Liviu Dragnea apare vorbindu-le colegilor de partid despre "statul paralel", în slujba căruia ar fi Victor Ponta, despre trădări, modificările din justiţie şi un mare miting împotriva abuzurilor.

Nicolae Bănicioiu, fost ministru care a trecut de la PSD la Pro România, face trimitere la "achiziţiile" PSD din PMP.

"Răspuns pentru stenogramele date pe “ surse “ de biroul de presa al psd - Guvernul României este condus astăzi de Premierul paralel. De asta PSD scade in sondaje! Revenim la tonul serios văd ca transferurile de la pmp si unpr au devenit peste noapte frecventabile pt conducerea psd . Ieri parca erau trădători ! Așa repede a trecut tradarea!?", scrie Bănicioiu pe Facebook.

Victor Ponta distribuie postarea lui Bănicioiu, adăugând propriul comentariu, în care acuză o campanie bolşevică, susţinută de jurnalişti plătiţi de PSD din bani publici.

"O campanie bolsevica a Echipei Dragnea, sedinte de indoctrinare la Parlament si in teritoriu - (plus televiziune, siteuri si jurnalisti platiti cu mii de Euro din Programele de promovare a Centenarului ), de o agresivitate, isterie si rautate fara precedent, contra unui Start Up Party - #ProRomania , cu o echipa de 15 oameni si 5.000 membri inscrisi intr-o saptamana! Nu credeam ca le este atat de FRICA de noi. Continuam", scrie Ponta.

