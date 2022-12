Popescu, întâlnire cu reprezentanţii K-EXIM Bank: Am discutat despre cooperare pentru dezvoltarea programului nuclear românesc, în construirea Unităţilor 3 şi 4

Ministrul Energiei Virgil Popescu a anunţat că a avut discuţii, cu ocazia vizitei în Coreea de Sud cu reprezentanţii K-EXIM Bank despre cooperare în vederea dezvoltării programului nuclear românesc, în construirea Unităţilor 3 şi 4 de la Cernavodă, dar şi în proiectul SMR-uri-lor. El a adăugat că a transmis invitaţia ca aceştia să se implice în proiectul retehnologizării Unităţii 1 de la Cernavodă şi a instalaţiei de detritiere, unde va fi dezvoltată la ICSI Râmnicu Vâlcea.

„Ca parte a delegaţiei condusă de prim-ministrul Nicolae Ciucă şi de preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, mă aflu zilele acestea în vizită oficială în Republica Coreea. Astăzi am avut o întâlnire de lucru cu reprezentanţii K-EXIM Bank, la care au mai participat George Agafiţei, consilier de stat şi Cosmin Ghiţă, director general S.N. Nuclearelectrica S.A. Am discutat despre cooperare în vederea dezvoltării programului nuclear românesc, în construirea Unităţilor 3 şi 4 de la Cernavodă, dar şi în proiectul SMR-uri-lor. De asemenea, am transmis invitaţia de a se implica în proiectul retehnologizării Unităţii 1 de la Cernavodă şi a instalaţiei de detritiere, unde se va utiliza tehnologia dezvoltată la ICSI Râmnicu Vâlcea. Am primit semnale pozitive şi dorinţă de implicare în aceste investiţii importante. Am transmis că prin colaborare vom reuşi să întărim relaţiile bilaterale dintre cele două state”, a scris Virgil Popescu, miercuri pe Facebook.