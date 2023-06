Poveste senzațională: soția pilotului de pe Titan este nepoata unui cuplu care a murit pe Titanic

The New York Times relatează că Wendy Rush este stră-strănepoata lui Isidor şi Ida Straus, doi pasageri de la clasa întâi care se aflau la bordul Titanicului când acesta s-a scufundat în 1912. Cuplul se număra printre cei mai bogaţi pasageri ai Titanicului. Isidor şi fratele său erau coproprietari ai magazinului Macy's.

Supravieţuitorii au povestit că l-au văzut pe Isidor refuzând un loc pe o plută de salvare. Ida Straus, soţia sa de patru decenii, a declarat că nu îşi va părăsi soţul, iar cei doi au fost văzuţi stând braţ la braţ pe puntea Titanicului în timp ce nava se scufunda. Este o scenă care a fost recreată în filmul din 1997 de dramatizare a dezastrului, regizat de James Cameron.

Cadavrul lui Isidor Straus a fost găsit pe mare la două săptămâni după ce Titanicul s-a scufundat, arată arhivele New York Times. Rămăşiţele Idei Straus nu au fost niciodată recuperate.

Wendy Rush, născută Hollings Weil, s-a căsătorit cu Stockton Rush în 1986. Ea este, de asemenea, director de comunicare la OceanGate şi a vizitat personal epava Titanicului de trei ori, potrivit The Guardian.

