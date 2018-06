Președintele Comisiei de Apărare a PNL, Ovidiu Raețchi, după nominalizarea lui Vlase: Există cutuma unui echilibru între conducerile civile ale serviciilor

Deputatul Ovidiu Raeţchi, președinte al Comisiei de Apărare a PNL, a declarat azi, după ce preşedintele României l-a nominalizat pe Gabriel Vlase pentru funcţia de director SIE, că această propunere era previzibilă:

”Există cutuma unui echilibru între conducerile civile ale serviciilor. În plus, majoritatea PSD-ALDE nu ar fi votat o altă variantă. Deci era cumva de aşteptat această nominalizare din partea preşedintelui. Provocările în domeniul siguranţei internaţionale sunt tot mai presante. Dincolo de diferenţele politice uneori contondente între noi, Vlase are experienţă in comisiile pentru apărare şi SIE. Atâta timp cât doar PSD-ALDE au majoritatea pentru a valida nominalizarea, numirea lui Vlase era cumva previzibilă. Atâta timp cât propunerea nu putea viza decat un om susţinut de majoritatea parlamentară, nu existau decât două-trei persoane cu CV pe această zonă, iar preşedintele a avut acces la informaţii despre fiecare în parte", a afirmat Ovidiu Raețchi, președintele Comisiei de Apărare a PNL.

Klaus Iohannis l-a nominalizat în funcția de director SIE pe Gabriel Vlase, a transmis azi Administrația Prezidențială.

"Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a transmis joi, 14 iunie a.c., în temeiul art. 65 alin. (2) lit. h) din Constituția României, o scrisoare președinților celor două Camere ale Parlamentului, în care propune numirea în funcția de director al Serviciului de Informații Externe a domnului Petru-Gabriel Vlase", se arată în comunicatul transmis de Adminstrația Prezidențială.