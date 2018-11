Președintele Parlamentului European, mesaj pentru Guvern: Statul de drept și drepturile omului trebuie respectate în toate țările din UE

Antonio Tajani a declarat, după întâlnirea cu premierul Viorica Dăncilă, că s-a discutat, printre altele, și despre respectarea statului de drept și a drepturilor omului în țările membre UE. De asemenea, președintele Parlamentului European a vorbit despre măsuri prin care cetățenii europeni să fie apropiați de instituțiile europene.

"Am discutat si despre statul de drept in UE, drepturile omului, acestea trebuie respectate in toate tarile UE si trebuie actuni pentru a le apara si in alte regiuni, precum Venezuela, unde, spre exemplu, libertatea presei e limitatea. In urmatoarele luni, UE isi va face auzita vocea in aceasta problema", a spus Tajani.

"Un alt subiect discutat a fost cadrul financiar multi anual 2021-2027.Am primit garantii din partea Guvernului României de a gasi cel putin un acord privind cadrul financiar general. Sa nu amanam dupa alegeri europene acest dosar pentru ca cetatenii trebuie sa stie ce planuri avem. Foarte multi cetateni se simt indepartati de institutiile de europene, trebuie sa ii apropiem. Noi ne dorim sa existe resurse proprii pentru bugetul european si fara sa cerem bani in plus statelor membre", a mai declarat președintele Parlamentului European.