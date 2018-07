Pregătiri pentru 2021 - Tramvai turistic, la Timișoara

La Timişoara, în fiecare duminică va circula un tramvai turistic

Timişoare are începând de duminică un tramvai turistic, iar acesta va cicrula în fiecare ultimă zi a săptămânii, pe un anumit traseu care curpinde centrul istoric al oraşului.

Societatea de Transport Public Timişoara a inaugurat, duminică, tramvaiul turistic care va plimba călătorii pe traseul Piaţa Libertăţii - Catedrala Mitropolitană - Piaţa Maria - Piaţa Traian - Piaţa Libertăţii.

Primii turişti au urcat în tramvai duminică, iar plimbarea a fost gratuită, în mod excepţional.

”E un moment important pentru Timişoara.Astăzi avem bucuria să punem încă o cărămidă la dezvoltarea turimsului în Timişoara pentru că în ultimii ani numărul de turişti în Timişoara a crescut de la an la an. Chiar anul trecut, numărul de turişti a depăşit numărul de cetăţeni din oraş şi totodată, recent am primit şi titlul de Best Destination, în cadrul celui mai important eveniment din domeniul hotelier, ospitalier şi turistic. Era obligatoriu ca noi să considerăm turismul ca o parte esenţială în dezvoltarea Timişoarei. La acest număr de turişti s-a ajuns şi datorită investiţiei municipalităţii în tot ceea ce a însemnat transformarea zonei Cetate în zonă pietonală şi investiţiile în multitudinea de evenimente pe care le organizăm şi care aduc foarte mulţi turişti. Aş enumera doar câteva: Timfloralis, JazzTm, Festivalul Inimilor”, a declarat Robert Kristof, city-managerul oraşului Timişoara, scrie News.ro.

Directorul adjunct al Serviciului de Transport Public Timişoara, Nicolae Bitea, spune că se impunea ca Timişoara să aibă un astfel de tramvai, având în vedere numărul mare de turişti.

”Să nu uităm că anul trecut Timişoara a fost vizitată de peste 350.000 de turişti şi credem că acest factor pozitiv pe care noi îl avem în cadrul Societăţii şi anume tramvaiului turistic, poate să aducă plus valoare municipiului Timişoara şi tuturor celor care ne vizitează”, a spus Bitea

Tramvaiul va circula în fiecare duminică, în intervalul orar 12.00 – 20.00. Traifele sunt următoarele: pentru adulţi biletul costă 15 lei, pentru copii cu vârste cuprinse între 7 şi 14 ani biletul va costa 5 lei, iar pentru copiii sub 7 ani va fi gratuit. În cadrul biletului, călatorilor li se va oferi şi câte o băutură răcoritoare şi va fi pus la dispoziţie şi un ghid turistic.