Premierul Cîţu pune presiune pe firme: 'Le-am readus aminte că orice companie are posibilitatea de organiza centre de vaccinare'

Premierul Florin Cîţu precizează că le-a solicitat reprezentanţilor organizaţiei patronale Concordia, în cadrul unei întâlniri desfăşurate, luni, la Palatul Victoria, să susţină campania de vaccinare anti-COVID, subliniind că implicarea mediului de afaceri în acest proces este esenţială.

"Am avut astăzi o discuţie foarte bună cu reprezentanţii organizaţiei patronale Concordia despre cum putem accelera campania de vaccinare împotriva COVID-19. Avem acelaşi obiectiv: prin imunizarea cât mai multora dintre noi, să aducem mai aproape normalitatea. Am solicitat patronatelor să susţină campania de vaccinare şi le-am readus aminte că orice companie are posibilitatea de organiza centre de vaccinare pentru angajaţi şi familiile lor. Implicarea mediului de afaceri este esenţială, iar Guvernul vine cu oferirea sprijinului logistic", a scris Florin Cîţu pe pagina sa de Facebook.