Premierul Cîțu răspunde criticilor după ce a apărut alături de Piedone la deschiderea anului școlar VIDEO

Florin Cîțu a fost criticat dur în spațiul online din cauză că a participat la deschiderea anului școlar la liceul Gheorghe Lazăr, alături de primarul sectorul 5, Cristian Popescu Piedone, acesta având o primă sentiință de condamnare la închisoare în dosarul Colectiv.

„Nu am fost informat (despre participarea lui Piedone n.r.), am fost invitat de ministrul Cîmpeanu și de doamna director la Gh. Lazăr un liceu de elită care și-a asumat un program pilot. Așa a fost invitația făcută către mine, am luat-o ca atare și am mers la eveniment”, a declarat premierul.

Întrebat dacă are vreun mesaj pentru rudele supraviețuitorilor care au criticat foarte dur această apariție lângă Piedone, Cîțu a spus că justiția trebuie să-și facă datoria.

.