Premiile Olivier 2023 - 'My Neighbour Totoro', adaptare a îndrăgitului film de animaţie japonez, a primit cele mai multe nominalizări

„My Neighbour Totoro/ Vecinul meu Totoro”, noua adaptare scenică a îndrăgitului film de animaţie din 1988 al Studioului Ghibli, a primit cele mai multe nominalizări la Premiile Olivier, 9, inclusiv pentru „cel mai bun spectacol de divertisment sau comedie”, „cel mai bun regizor”, „cel mai bun coregraf de teatru”, „cea mai bună coloană sonoră originală” şi „cea mai bună actriţă” (Mei Mac). Gala de decernare a premiilor Olivier ce recompensează artiştii şi spectacolele teatrului britanic va avea loc pe 2 aprilie la Royal Albert Hall şi va fi prezentată de actriţa Hannah Waddingham.

„Standing At The Sky’s Edge” de la Teatrul Naţional a primit cele mai multe nominalizări pentru un musical, 8, între care pentru „cel mai bun film musical nou”, „cel mai bun regizor”, „cea mai bună actriţă” şi „cea mai bună actriţă în rol secundar”, informează News.ro.

Cu şapte nominalizări - inclusiv cea mai bună reluare muzicală - este „Oklahoma!” de Rodgers şi Hammerstein.

Recent transferată în West End în urma vânzărilor sold-out de pe Broadway şi la Young Vic, producţia a câştigat şi nominalizări pentru interpretare pentru Arthur Darvill, Anoushka Lucas, Liza Sadovy şi Marisha Wallace.

Cu şase nominalizări fiecare au fost apreciate „A Streetcar Named Desire”, pentru actorii Paul Mescal, Anjana Vasan şi Patsy Ferran; „The Band’s Visit”, musicalul de la Donmar Warehouse adaptat după filmul israelian; şi „To Kill A Mockingbird”, punerea în scenă a lui Bartlett Sher a romanului clasic de Harper Lee, care le-a adus nominalizări pentur interpretare lui Rafe Spall, Pamela Nomvete şi David Moorst.

Jodie Comer este nominalizată la categoria „cea mai bună actriţă” pentru debutul ei în West End în Prima facie, care a primit în total cinci nominalizări. Printre nominalizaţii la categoria „cel mai bun actor” se numără David Tennant, pentru o nouă producţie „Good” - care primit patru selecţii - şi Tom Hollander pentru „Patriots”, o nouă piesă plasată în toamna Uniunii Sovietice, care este nominalizată şi la trei categorii.

Katie Brayben şi Andrew Rannells sunt ambii în competiţie pentru rolurile lor din noul musical „Tammy Faye”; Beverley Knight este nominalizată pentru rolul din noul musical „Sylvia” al lui Old Vic, iar Clive Rowe pentru interpretarea sa din „Sister Act”.

Teatrul Naţional a avut un an foarte puternic, cu un total de 16 nominalizări în şase dintre producţiile sale; „Standing At The Sky’s Edge”, „Blues For An Alabama Sky”, „The Crucible”, „Phaedra”, „The Corn Is Green” şi „Jack Absolute Flys Again!”.

Derek Jacobi va primi premiul pentru întreaga carieră. El a câştigat de două ori premiul Olivier pentru „cel mai bun actor”, pentru interpretările sale din „Cyrano de Bergerac”, în 1983, şi „Twelfth Night”, în 2009.