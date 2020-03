Premiul special Cartea ultimilor 30 de ani - J.K. Rowling, Dan Brown, Philip Pullman şi Jamie Oliver printre nominalizați

J.K. Rowling, Dan Brown, Philip Pullman şi Jamie Oliver se numără printre autorii aflaţi pe lista scurtă a nominalizărilor la premiul acordat pentru cea mai bună carte din ultimii 30 de ani, informează joi Press Association.

Premiul va fi acordat o singură dată şi marchează aniversarea a 30 de ani de existenţă a competiţiei literare British Book Awards."Harry Potter And The Philosopher's Stone" a autoarei J.K. Rowling, "The Da Vinci Code", de Dan Brown, "Northern Lights", scrisă de Philip Pullman şi cartea de reţete "5 Ingredients" a lui Jamie Oliver figurează pe lista scurtă.Alături de acestea, concurează şi "Bridget Jones' Diary" de Helen Fielding, "Wild Swans" de Jung Chang, "The Gruffalo's Child" de Julia Donaldson şi "Axel Scheffler and The Lost Works" de Jackie Morris şi Robert Macfarlane.Cartea "Wolf Hall" scrisă de Hilary Mantel, prima parte a unei trilogii, a fost de asemenea nominalizată pe lista scurtă, în aceeaşi lună în care a fost publicat ultimul volum al seriei "The Mirror And The Light".Lista scurtă a fost selectată de cititori şi persoane din lumea industriei editoriale şi cuprinde câştigători anteriori ai British Book Award.Excepţie face însă, un "element surpriză", cartea "This Is Going To Hurt", de Adam Kay, un jurnal despre viaţa de doctor la început de carieră."Este o listă minunată care cuprinde câştigători anteriori, completată de elementul nostru surpriză. Lista scurtă demonstrează durabilitatea cărţilor şi importanţa celor care le scriu, le publică şi le vând", a declarat Philip Jones, editor al revistei "The Bookseller" şi preşedinte al juriului.Autorul câştigător va primi premiul în cadrul galei "British Book Awards", programată la 29 iunie.