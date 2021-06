Preotul din incinta Memorialului Ipoteşti propune ca rămăşiţele pământeşti ale lui Mihai Eminescu să fie aduse în satul natal

Preotul Bisericii "Sfinţii Mihail şi Gavril" din incinta Memorialului Ipoteşti, Valentin Tincu, propune deshumarea poetului Mihai Eminescu din cimitirul Bellu din Bucureşti şi înhumarea acestuia în cimitirul din curtea Memorialului Ipoteşti, în spatele bisericuţei familiei Eminovici, conform agerpres.

Preotul care are în grijă atât bisericuţa familiei Eminovici, cât şi biserica nouă construită de Nicolae Iorga în memoria lui Eminescu, susţine că poetul trebuie "adus acasă", iar pentru concretizarea acestui demers este nevoie de sprijinul Academiei Române, dar şi al factorului politic.

Valentin Tincu consideră că este firesc ca Eminescu să se odihnească alături de părinţii săi, dar şi de doi dintre fraţi în cimitirul din incinta Memorialului Ipoteşti."Poate Bunul Dumnezeu va rândui, după planul nostru mai vechi, ca şi Eminescu să vină aici, să odihnească somnul de veci. Cum va rândui Bunul Dumnezeu şi cum va vrea, sunt convins, şi poetul... Nu se simte rău nici acolo, într-o galerie de oameni de cultură, dar cred că i-ar fi drag aici la Ipoteşti să odihnească şi să asculte mereu clopotul bisericii, susurul izvorului, cântecul plopului, al teiului plantat aici de pe vremea lui", a afirmat Tincu.Acesta susţine că o astfel de iniţiativă a fost susţinută în timpul mandatului de ministru al Culturii a lui Ion Caramitru, însă fără să fie finalizată. De aceea, el spune că va demara discuţii despre aducerea rămăşiţelor pământeşti ale lui Eminescu în satul său natal."Eu aşa consider că acesta este locul lui. Cum e Ştefan la Putna, cum e Shakespeare la Stratford-upon-Avon. Eu cred că el ar trebui să fie aici şi chiar în biserică. Dacă Shakespeare stă în biserică ... Shakespeare nu are o biserică construită în cinstea lui. Eminescu are. Iorga a făcut biserica asta în amintirea lui, în cinstea lui. Plus că e biserica familiei", a adăugat preotul din Ipoteşti.Biserica veche a satului, datând de la începutul secolului a XIX-lea, a fost cumpărată de Raluca Eminovici, devenind astfel lăcaş de rugăciune al familiei. Lângă bisericuţă se găsesc mormintele a patru dintre membrii familiei Eminovici: Raluca şi Gheorghe, părinţii poetului, şi Iorgu şi Nicu, doi dintre fraţii săi.