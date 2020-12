Preşedintele ales Joe Biden se angajează să răspundă dur puternicelor atacuri cibernetice împotriva Americii

Preşedintele ales al SUA, Joe Biden, a promis marţi că va răspunde atacurilor cibernetice pe scară largă atribuite Rusiei, acuzându-l pe Donald Trump de inacţiune, informează AFP preluat de agerpres.

Vezi și: Primul SONDAJ CURS după alegeri: Evoluţii spectaculoase în intenţia de vot, după doar două săptămâni



"Nu putem lăsa acest lucru fără răspuns", a declarat Joe Biden, care va prelua funcţia de preşedinte al SUA pe 20 ianuarie. El a cerut adoptarea unor "decizii importante" împotriva celor responsabili pentru ca aceştia "să dea socoteală".



"Vă promit că va exista un răspuns", a adăugat Biden în cadrul unei conferinţe de presă la Wilmington, Delaware.



"Când voi fi informat despre amploarea pagubei şi identitatea celor responsabili, aceştia pot fi siguri că vom răspunde şi că vom răspunde probabil într-un mod echivalent", a continuat el.

"Există mai multe opţiuni pe care nu le voi discuta acum", a adăugat Joe Biden.



Contrar multor lideri politici, inclusiv din propriul executiv, preşedintele Donald Trump a minimalizat importanţa acestor atacuri, precum şi presupusul rol al Rusiei.



Joe Biden s-a angajat să facă "tot ce este necesar pentru 1. stabilirea amploarea pagubei, 2. modul în care s-a produs, 3. ce va trebui să fac intern în cadrul administraţiei mele pentru a proteja (spaţiul cibernetic american) în viitor".



Atacurile cibernetice au început în martie, potrivit rapoartelor executivului american, hackerii profitând de o actualizare a unui software de monitorizare dezvoltat de o companie din Texas, SolarWinds, utilizat de zeci de mii de companii şi administraţii din întreaga lume.



Printre ministerele afectate se numără Departamentele de Stat, Comerţ, Trezorerie, Securitatea Internă şi Institutele Naţionale de Sănătate, spun oficialii, care însă se tem că şi alte instituţii au fost afectate.



Intruziunea a vizat în mod special sistemele informatice utilizate de înalţi oficiali ai Trezoreriei şi ar putea ca hackerii să fi furat chei de criptare esenţiale, a declarat luni un senator.



Chiar şi şeful diplomaţiei Mike Pompeo şi ministrul justiţiei Bill Barr, apropiaţi ai preşedintelui Trump, au estimat că în spatele atacului cibernetic se află Rusia, contrar poziţiei exprimate de şeful statului.



"Acest preşedinte nici măcar nu i-a identificat încă pe cei responsabili", a mai declarat Joe Biden."Acest atac a avut loc sub supravegherea lui Donald Trump, în timp ce el nu se uita", iar "eşecul său va ajunge în faţa uşii mele", a adăugat el. Dar "fiţi siguri că, deşi el nu o ia în serios, eu o voi face".



Atacurile cibernetice "continuă. Nu văd nimic care să spună că sunt sub control. Ministerul apărării nici nu vrea să ne informeze cu privire la mai multe subiecte", a declarat el reporterilor.



Biden, care în calitate de preşedinte ales are acces la informaţii clasificate, a spus că există încă multe necunoscute. Ceea ce se ştie, spune el, este că atacurile au fost "pregătite cu atenţie şi executate cu atenţie" folosindu-se "instrumente cibernetice sofisticate" şi că au luat "prin surprindere guvernul federal".



Democratul l-a acuzat pe Donald Trump că nu şi-a îndeplinit datoria, "minimalizând în mod iraţional gravitatea atacului".



Donald Trump a asigurat sâmbătă că atacurile cibernetice au fost "mult mai importante în mass-media 'Fake News' decât în realitate".



"Totul este sub control. Rusia, Rusia, Rusia, acesta este sloganul prioritar orice s-ar întâmpla", a scris pe Twitter preşedintele în exerciţiu, adăugând că "ar putea fi China (este posibil!)".