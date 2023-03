Preşedintele CCIR, întâlnire de lucru cu ministrul adjunct pentru comerţ exterior, industrie şi turism din Columbia

Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, împreună cu o delegaţie a oamenilor de afaceri formată din reprezentanţii celor mai puternice companii româneşti cu potenţial în activitatea de import-export în America de Sud, a participat la o întâlnire de lucru cu ministrul adjunct pentru comerţ exterior, industrie şi turism din Columbia, Luis Felipe Quintero Suarez.

Potrivit unui comunicat al CCIR, întâlnire de lucru a avut scopul de a identifica domeniile investiţionale de interes comun pentru cele două state."Între România şi Columbia există, în mod cert, o serie de similitudini pe plan economic care reuşesc să apropie comunităţile de afaceri din cele două state. Există preocupări comune în ceea ce priveşte modernizarea industrială, digitalizarea şi implementarea sustenabilităţii în economie. În Columbia, domeniul energetic beneficiază de o politică aparte, aşa cum se întâmplă de altfel şi în Europa şi, evident, în România. În afară de acest domeniu, am identificat puncte comune în ceea ce priveşte investiţiile în transporturi, mai ales cel feroviar şi naval. De asemenea, am transmis mesajul primit de la Ministerul Apărării din Columbia cu privire la posibilitatea unei colaborări în acest domeniu", a declarat preşedintele CCIR, Mihai Daraban.Întrevederea a fost mediată de Ambasada României la Bogota."Consider că am avut o întrevedere extrem de utilă atât cu conducerea CCIR, cât şi cu oamenii de afaceri din România care fac parte din această delegaţie pentru că am reuşit să creionăm un plan investiţional de care pot beneficia ambele state. În mod evident, domeniul energetic reprezintă o prioritate, atât pentru Columbia, cât şi pentru România şi, în acest sens, trebuie să stabilim împreună etapele care să ducă la concretizarea colaborării în acest domeniu. În perioada următoare, vom stabili la nivel de minister toate detaliile premergătoare organizării unei misiuni economice columbiene la Bucureşti, bazându-ne, evident, pe sprijinul CCIR", a declarat ministrul adjunct pentru comerţ exterior, industrie şi turism din Columbia, Luis Felipe Quintero Suarez.