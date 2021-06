Preşedintele clubului FC Rapid a ținut cu Franța în meciul de pe Arena Națională

Preşedintele clubului FC Rapid, Daniel Niculae, a declarat, marţi, la finalul Adunării Generale a LPF, că toate cele patru meciuri găzduite de Arena Naţională din Capitală în cadrul EURO 2020 au fost organizate impecabil.

"Aseară am fost susţinătorul naţionalei Franţei (n.r. - în meciul cu Elveţia din optimile de finală)... Chiar mă gândeam să nu vin la meci pentru că am avut foarte multă treabă în ultimul timp. Dar mă bucur că am ajuns pe stadion, a fost un spectacol extraordinar, parcă nu îmi mai doream să se mai termine acest meci. Cred că e cel mai frumos meci de la acest Campionat European. Mă bucur că toate meciurile de la Bucureşti au fost organizate impecabil. Cred că am arătat o imagine foarte bună a României şi cred că pe viitor vor mai fi astfel de partide organizate în România. Şi de ce nu, şi cu participarea echipei naţionale a României", a spus Niculae.

Fostul internaţional este de părere că toată lumea trebuie să susţină prima reprezentativă, chiar dacă în ultimul timp rezultatele nu sunt cele mai bune. "Noi trebuie să fim întotdeauna în spatele echipei naţionale, chiar dacă rezultatele nu au fost în ultimul timp la nivelul aşteptărilor noastre. Dar poate şi noi am devenit mult, mult prea exigenţi în ultimul timp", a adăugat fostul atacant, conform agerpres.Campioana mondială Franţa a fost eliminată de Elveţia, cu 5-4, la loviturile de departajare, luni seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în optimile de finală ale EURO 2020 la fotbal, într-un meci în care scorul a fost 3-3 (1-0) după prelungiri.Acesta a fost ultimul dintre cele patru meciuri pe care România le-a găzduit în cadrul Campionatului European din 2020 pe Arena Naţională din Capitală, după Austria - Macedonia de Nord (13 iunie, scor 3-1), Ucraina - Macedonia de Nord (17 iunie, scor 2-1), Ucraina - Austria (21 iunie, scor 0-1), toate din Grupa C.