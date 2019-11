Președintele FRF: 'Cluburile care nu îndeplinesc baremul de certificare al academiilor de copii şi juniori nu vor mai primi licenţa pentru Liga I, din 2021'

Cluburile care nu îndeplinesc baremul de certificare al academiilor de copii şi juniori nu vor mai primi licenţa pentru Liga I, din 2021, a anunţat, marţi, preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, după şedinţa Comitetului Executiv al federaţiei, potrivit news.ro.

"Din 2020, ne propunem să contribuim la dezvoltarea jucătorilor tineri din România şi să-i sprijinim pe aceştia să se integreze în fotbalul de înaltă perfomanţă. Până acum, federaţia a intervenit pe câteva zone extrem de importante: cotele de jucători tineri, cotele de jucători români - până în 2021 cluburile de Liga I vor trebui să îndeplinească regula ca 12 jucători din lotul de 25 să fie crescuţi la nivel naţional, opt la nivel naţional şi patru în propria pepinieră. Din 2019 am reuşit să implementăm un nou proiect, cel de certificare a academiilor de copii şi juniori, bazat pe şapte indicatori, startegie, staff tehnic, staff suport, antrenamente şi meciuri, infrastructură şi rezultate. Cu actuala certificare, cea din 2019, doar cinci cluburi din Liga I îndeplinesc acest barem de 60 de puncte: Viitorul. Craiova, Dinamo, Voluntari şi FCSB. Din martie 2020, cluburule care nu îndeplinesc acest target vor fi amendate cu 120.000 de lei şi vor fi obligate să semneze un acord scris cu FRF, ca în maximum un an de zile să întreprindă toate acţiunile necesare pentru a îndeplin aceste barem de 60 de puncte dintr-un total de 100 de puncte. Acest acord este pe o perioadă limitată de timp, este un test pe un an, să testăm dacă este o metodă pe care să o implementăm în viitor şi chiar să o putem extinde. Dacă vom vedea că suntem muţumiţi de rezultatele acestui acord, dacă vom vedea că cluburile se vor ţine de acest angajament, din 2021 extindem această posibilitate de acord inclusiv pentru cluburile care nu îndeplinesc pragul de rentabilitate financiară. Nu vrem doar să sancţionăm pe cineva când calcă strâmb, vrem chiar să sprijinim. De aceea, din 2020, vom dezvolta un program nou la nivelul FRF care să va concentra pe acest aspect, furnizarea de suport tehnic pentru cluburile care au probleme în ceea ce priveşte dezvoltarea academiilor de copii şi juniori. Vom începe cu cluburile de Liga I şi vom continua cu măsuri similare şi la cluburile de Liga a II-a. Din 2021, baremul de 60 de puncte devine obligatoriu şi nu se mai poate semna acest acord. Astfel, din 2021, neîndeplinirea acestui barem va duce la neacordarea licenţei de Liga I", a declarat Burleanu, într-o conferinţă de presă.

El a precizat că membrii Comitetului Executiv au stabilit şi modul de împărţire a plăţilor de solidaritate venite de la UEFA: "FRF distribuie plăţie de solidaritate de la UEFA către mai multe cluburi pe criteriul academiilor de copii şi juniori. Decizia pentru 2019 este ca aceste plăţi de solidaritate să se distribuie în mod egal cluburilor participante în Liga I, motivul fiind cel legat de predictibilitate. Din 2020, plăţile de solidaritate de la UEFA pentru cluburile care nu participă în grupele competiţiilor europene se vor împărţi în mod egal primelor 20 de cluburi profesioniste care se vor clasa în urma certificării academiilor de copii şi juniori. Ne-am fi dorti ca aceste plăţi să meargă şi către cluburi cu activitate exclusivă de copii şi juniori, dar nu se poate, plăţile sunt destinate cluburilor profesioniste. Prin cluburi profesioniste se înţeleg cluburile din primele trei eşaloane. Ne vom asigura că aceste plăţi de solidaritate vor merge exclusiv la nivel de copii şi juniori şi că în acelaşi timp vor produce o valoare adăugată."