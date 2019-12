Președintele Gaz Metan Mediaș: 'Dumitru Cardoso a decis să demareze procedurile pentru naturalizare'

Ioan Mărginean, președintele clubului Gaz Metan Mediaș, a declarat că Dumitru Cardoso a decis să demareze procedurile pentru naturalizare, însă problema fotbalistului este că imnul României este prea lung, potrivit Mediafax.

"Problema lui Cardoso acum - și nu e glumă - a zis că e prea lung imnul. Și i-am zis: 'Băi, lung, nelung, tu învață-l'. Nu e mare lucru, că e un băiat foarte respectuos și are o familie minunată. Are un copilaș care are 6 luni, și-a adus soția la Mediaș”, a declarat, la Pro X, Ioan Mărginean.

Citește și: Veste BOMBĂ cu privire la modificarea contractelor individuale de muncă !

Dumitru Cardoso are tată român și mamă din Brazilia. Fotbalistul s-a născut în Suedia și a fost convocat de 14 ori la naționala Italiei.

Recent, selecționerul Mirel Rădoi a declarat că și-i dorește la echipa națională a României pe Dumitru Cardoso (Gaz Metan Mediaș) și pe Billel Omrani (CFR Cluj).