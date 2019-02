Preşedintele PSD Bucureşti cere EXCLUDEREA lui Bădulescu din partid: 'Cu riscul de a pierde viceprimarul Capitalei'

Preşedintele interimar al PSD Bucureşti, Gabriel Mutu (primarul Sectorului 6), anunţă că partidul nu renunţă la schimbarea lui Aurelian Bădulescu din funcţia de viceprimar al Capitalei, în contextul în care "secundul" Gabrielei Firea a anunţat că intenţionează să candideze la funcţia de preşedinte PSD Bucureşti.

"Vom avea o discuţie cât se poate de aplicată. Am convocat pentru ziua de mâine un Birou Permanent la nivelul Bucureştiului. Am avut discuţii inclusiv la nivelul secretariatului general al partidului pe acest subiect. Procedura o ducem la bun sfârşit. Vom veni cu o propunere asumată, în cadrul unei şedinţe la care vor participa toţi consilierii generali. Vom merge mai departe, inclusiv cu riscul de a pierde viceprimarul Capitalei, care oricum nu este al PSD. Acest individ, care iese cu astfel de declaraţii abracadabrante, mincinoase, fel de fel de declaraţii, care mai de care mai demente, nu reprezintă interesele acestui partid. Deci cu riscul de a pierde viceprimarul Capitalei, îl vom schimba din această funcţie pe acest domn şi vom duce la bun sfârşit procedura. Noi am îndeplinit condiţiile legale pentru a schimba viceprimarul din funcţia pe care o deţine, el candidând pe listele PSD şi fiind ales din rândul consilierilor generali PSD. Numai că, între timp, el şi-a schimbat opţiunea. El nu mai reprezintă interesele PSD în această structură. Acesta este şi motivul pentru care spun că îl vom schimba, cu riscul de a pierde viceprimarul şi să vină altcineva să pună viceprimar. Nici nu se pune problema să nu ducem la capăt această procedură", a declarat Gabriel Mutu pentru STIRIPESURSE.RO.

Primarul Sectorului 6 a reacţionat şi la anunţul lui Bădulescu despre o posibilă candidatură la preşedinţia PSD Bucureşti. Gabriel Mutu face apel la organizaţia PSD Sector 4 să îl excludă din partid pe viceprimarul Capitalei.

"Domnul Bădulescu ar fi bine să candideze la preşedinţia altcuiva. Un om care nu înţelege cum funcţionează un partid politic, nu înţelege statutul, nu înţelege ce obligaţii are faţă de partidul din care face parte nu are cum să candideze la o funcţie de conducere. Domnia sa, înainte de a lansa astfel de idei, de propuneri, ar trebui să înţeleagă cum funcţionează partidul unde vrea să candideze. Domnia sa nu înţelege, nu ştie concret despre ce e vorba. Omul care îşi atacă şi nu-şi recunoaşte liderii din partid nu are cum să candideze la o funcţie de conducere în acel partid. De aceea dânsul trebuie să se gândească serios dacă nu cumva va fi exclus în perioada următoare din partid. La ce declaraţii a făcut şi la atitudinea pe care a avut-o în perioada recentă, asta indică că ar trebui se întâmple. Eu transmit şi un mesaj public colegilor de la Sectorul 4 să procedeze conform statutului la excluderea din partid a acestui individ. Este penibil să iei în calcul o astfel de gândire, cu Bădulescu candidat de preşedinte la PSD Bucureşti. Este o structură pe care dumnealui nu o înţelege", a mai declarat Gabriel Mutu.

La un pas să fie exclus din PSD, viceprimarul Capitalei Aurelian Bădulescu a anunțat duminică intenţia de a candida la președinția PSD București. "Am luat notă de decizia Comitetului Executiv de a se organiza alegeri în toate structurile de partid unde sunt președinți interimari și am decis să-mi asum candidatura pentru poziția de președinte al PSD București", a precizat Bădulescu.

Aurelian Bădulescu a avut mai multe contre cu Gabriel Mutu şi Codrin Ştefănescu în ultima perioadă, ajungându-se chiar la un conflict fizic în Consiliul General al Capitalei. PSD Bucureşti i-a retras sprijinul politic viceprimarului Bădulescu. Proiectul privind revocarea lui Aurelian Bădulescu din funcţia de viceprimar nu a fost introdus pe ordinea suplimentară a şedinţei CGMB din 31 ianuarie, pe motiv că nu are raport de specialitate.

Filiala PSD Bucureşti este condusă interimar de Gabriel Mutu, primarul Sectorului 6, după ce Gabriela Firea a demisionat în noiembrie 2018, fiindcă i-a fost retras sprijinul politic al partidului. Acţiunea PSD a venit în contextul în care Firea a semnat o scrisoare deschisă prin care cerea demisia liderului social-democrat Liviu Dragnea.

Pe 3 februarie, liderii PSD au stabilit, în şedinţa CEx, ca în perioada 15 februarie-15 martie să aibă loc alegeri în organizaţiile partidului care au conducere interimară, inclusiv în organizaţia din Bucureşti.