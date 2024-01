VIDEO - Președintele Serbiei își proclamă suveranitatea la Casa Rusă din Belgrad: 'Nu suntem protectoratul nimănui!'

"Serbia se mândrește cu independența sa și acesta este motivul pentru care sunt dezamăgit de declarația ministrului britanic de externe, David Cameron, potrivit căreia Serbia ar fi protectoratul Rusiei, precum și de poveștile că Serbia este cea care destabilizează regiunea Balcanilor de Vest", a declarat Vucic.

”Desigur că mulţi vor vedea în tine un obstacol dacă duci o politică proprie şi prin această politică nu asculţi de ordinele lor", a remarcat Vucic. "Noi vom continua să avem o politică independentă a noastră, inclusiv în legătură cu Federaţia Rusă şi cu mulţi alţii", a asigurat el.

Liderul sârb a spus că nu este îngrijorat de modul în care va fi interpretată vizita sa la Casa Rusă.

Vucic a primit un tablou de la ambasadorul rus, în cadrul vizitei, liderul sârb spunând că îl va expune chiar în palatul prezidențial „Cultura rusă, și anume literatura, artele plastice, sculptura și multe alte domenii ale culturii, sunt printre cele mai bune în lume”, a adăugat președintele sârb. „Dintre toți scriitori din lume, îl apreciez pe Dostoievski cel mai mult”, a spus Vucic.

La finalul vizitei, Vucic a mulțumit în limba rusă pentru primirea călduroasă în limba rusă și a făcut o fotografie cu personalul Casei Ruse. El a semnat în cartea de impresii a Casei Ruse și și-a exprimat convingerea că Serbia și Rusia vor avea puterea de a construi în viitor relații și mai bune.

"Sunt mulțumit că am avut ocazia de a vizita Casa Rusă, să aflu mai multe despre cultura prietenilor noștri ruși și să confirm prietenia tradițională și puternică dintre poporul sârb și poporul rus”, a scris Vucic.

Serbia este un aliat tradiţional al Rusiei şi nu s-a alăturat sancţiunilor occidentale împotriva acestei ţări, în pofida presiunilor în acest sens din partea unor lideri europeni, care consideră că dacă Serbia doreşte să devină membră a UE trebuie să aplice Rusiei sancţiunile europene.

Referindu-se la criticile occidentale legate de menţinerea legăturilor cu Moscova, preşedintele sârb a subliniat că "prietenia se dovedeşte în vremuri dificile".

Ambasadorul Rusiei la Belgrad, Aleksandr Boțan Harcenko, a declarat că Rusia nu solicită statelor partenere să se transforme în state pro-ruse.

"Relațiile noastre bilaterale au avantaje, posibilități și perspectivă. Acesta este motivul pentru care Rusia niciodată nu solicită unui stat partener, așa cum este Serbia, să se transforme într-un stat pro-rus. Noi dorim ca țara să-și respecte interesele naționale, deoarece această abordare este cea mai bună modalitate de dezvoltare a relațiilor bilaterale", a explicat Harcenko.

El a remarcat că în Serbia poate urmări relatările tuturor agențiilor internaționale de presă, ceea ce nu se întâmplă în toate statele Europei: "La fel este și în Rusia, chiar dacă suntem angajați într-o operație militară specială, la noi nu este nimic interzis, în presă sau televiziune" a declarat Harcenko.

Ambasadorul rus a subliniat că relațiile Serbiei cu Rusia au avansat în ultimii ani, în special în plan economic, adăugând că are speranța ca relațiile politice și colaborarea culturală dintre cele două state să continue, deoarece nu există niciun obstacol.

❝Serbia is an independent and sovereign country - not a protectorate of Russia, the UK, the US, Germany or any other country.❞



Serbian President Aleksandar Vucic said during a visit to the Russian House - the Russian Centre of Science and Culture in Belgrade - on Wednesday. pic.twitter.com/TGxqN2b22n