Preşedintele UMDR Mureş, Peter Ferenc, a demisionat din funcţie

Preşedintele UDMR Mureş, Peter Ferenc, şi-a anunţat miercuri demisia din funcţie, arătând că, având şi calitatea de preşedinte al Consiliului Judeţean Mureş, nu va putea îndeplini ambele roluri în perspectiva campaniilor electorale care urmează, iar interesul Uniunii este acela de a câştiga alegerile.

"Cheia succesului este să începem campania în forţă. Şi în fruntea organizaţiei judeţene, preşedintele organizaţiei judeţene Mureş a UDMR trebuie să fie în perioada următoare un bun coordonator de echipă, în timp ce preşedintele Consiliul Judeţean Mureş are obligaţia şi în această perioadă să conducă o instituţie şi un judeţ în aşa fel încât cetăţenii acestuia să beneficieze de toate oportunităţile de dezvoltare. Ambele roluri nu pot fi îndeplinite în mod corespunzător de aceeaşi persoană, motiv pentru care am decis să renunţ la mandatul meu de preşedinte în favoarea organizaţiei, oferind posibilitatea UDMR-ului să desemneze o altă persoană cu rol de coordonator la începutul acestui an plin de provocări. Dacă vrem să câştigăm, trebuie să împărţim munca. La conducerea Consiliul Judeţean Mureş trebuie să ne axăm în continuare pe dezvoltare a judeţului, iar la organizaţia judeţeană (a UDMR - n.r.) este necesar să avem ca şi principal scop o campanie reuşită", a declarat, într-o conferinţă de presă, Peter Ferenc, conform AGERPRES.

El a arătat că cele două funcţii, de lider al UDMR Mureş şi de preşedinte al CJ Mureş, necesită două persoane."Avem nevoie de o persoană în fruntea organizaţiei care să se concentreze pe deplin pe consolidarea organizaţiei noastre, pe coordonarea campaniei şi mobilizarea electoratului. Voi continua să îmi folosesc experienţa şi cunoştinţele pentru a ajuta organizaţia, dar acum este momentul să aducem un nou impuls şi noi metode pentru succesul comunităţii maghiare în judeţul Mureş. Dacă uniunea noastră mă va sprijini şi dacă vom obţine încrederea electoratului nostru, aş dori să îmi continui activitatea în fruntea Consiliului Judeţean Mureş. Suntem o echipă, iar o echipă puternică poate să câştige, poate să câştige acest aceste alegeri, deci consider că vom câştiga din nou", a mai spus Peter Ferenc.Politicianul consideră că va fi un an electoral lung şi intensiv şi că UDMR doreşte să câştige în judeţul Mureş, întrucât această organizaţie judeţeană este cea mai mare organizaţie a formaţiunii politice."Vrem să câştigăm, să avem o voce puternică în Parlamentul European, să avem o reprezentare puternică la nivelul autorităţilor locale şi în Parlamentul României, iar după aceea trebuie să avem posibilitatea de a reveni la guvernare. Avem nevoie de o organizaţie puternică, de organizare eficientă a muncii şi de toţi oamenii care vor să lucreze în acest sens. Este necesar să facem tot ce putem în fiecare funcţie în care ne aflăm şi, totodată, să ne întărim poziţiile. Acum vom avea nevoie de mai mulţi oameni dedicaţi şi responsabili în acelaşi loc", a precizat Peter Ferenc.Interimatul va fi asigurat de preşedintele executiv al UDMR Mureş, Csibi Attila.