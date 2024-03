Semnal important de pe piața imobiliară - La ce prețuri au ajuns apartamentele în București și principalele orașe din țară

În luna februarie a acestui an, prețurile apartamentelor de vânzare au înregistrat o creștere de 9% comparativ cu luna februarie a anului trecut. Prețul solicitat pe metru pătrat pentru apartamentele noi de vânzare a crescut cu 10% în luna februarie 2024 vs. februarie 2023, în timp ce prețul apartamentelor vechi a crescut, în medie, cu 8%, conform celor mai recente date de pe Storia, platforma de imobiliare lansată de OLX. În ceea ce privește durata de viață a anunțurilor cu proprietăți de vânzare de pe site, aceasta a scăzut cu 12% față de luna februarie 2023 și cu 10% față de luna ianuarie 2024, ceea ce arată că interesul utilizatorilor este mai ridicat și că proprietățile se tranzacționează mai rapid. Concret, cu cât scade durata de expunere a anunțurilor pe site, crește viteza de tranzacționare a imobilelor menționate în anunțurile imobiliare.

„În luna februarie am remarcat o ascensiune spectaculoasă a interesului pentru apartamentele de vânzare, cu o creștere de 78% la capitolul contactărilor, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Analizând evoluția și față de ianuarie 2024, observăm o ușoară diminuare de doar 1%, deși luna februarie a avut un număr mai redus de zile calendaristice. De asemenea, am observat că în ciuda statutului său de lider economic, cu cele mai mari venituri din țară, Bucureștiul ocupă doar locul trei în ceea ce privește prețul pe metru pătrat, ceea ce evidențiază o accesibilitate crescută la capitolul achiziționării de locuințe și contribuie la creșterea atractivității pieței imobiliare din București”, a declarat Răzvan Ceapă, Head of Operations Storia & OLX Imobiliare.

Cum au evoluat prețurile apartamentelor de vânzare în Capitală, în luna februarie 2024

În București, prețul mediu pentru vânzarea apartamentelor noi și vechi a fost în luna februarie 2024 de 1.745 euro/metru pătrat. De asemenea, prețul mediu solicitat pentru vânzarea unui apartament nou a fost, în februarie 2024, de 1.751 euro/metru pătrat, un preț cu 10% mai ridicat față de aceeași lună a anului anterior și cu 3% mai mare față de luna ianuarie 2024. În ceea ce privește apartamentele vechi, acestea au avut un preț de cerere de 1.739 euro/metru pătrat, cu 9% mai ridicat față de luna februarie a anului trecut, dar similar cu cel din luna ianuarie a anului curent.

Evoluția prețurilor în cele mai mari orașe din țară

Comparând prețurile apartamentelor noi de vânzare cu cele ale apartamentelor vechi din cele 9 orașe analizate, orașele cu cele mai multe anunțuri de pe platformă, se observă o serie de diferențe.

Astfel, în Cluj-Napoca regăsim cea mai mică diferență de preț între cele două tipuri de imobile (noi vs. vechi), cu o diferență de sub 1% în favoarea apartamentelor noi. De asemenea, cea mai mare diferență de preț se regăsește în Brașov, unde apartamentele vechi sunt mai ieftine cu 12% comparativ cu apartamentele noi. Totodată, orașele Iași și Sibiu sunt singurele în care prețurile apartamentelor vechi sunt mai mari ca prețurile apartamentelor noi cu 1%, respectiv 3%.

CLUJ-NAPOCA: În luna februarie a.c., prețurile medii pentru apartamentele noi și vechi din Cluj-Napoca au fost de 2.619 euro/metru pătrat. De asemenea, prețul mediu de cerere pentru un apartament nou a fost de 2.622 euro/metru pătrat, cu 6% mai ridicat comparativ cu februarie 2023. Apartamentele vechi din Cluj-Napoca au avut un preț mediu de cerere de 2.614 euro/metru pătrat, cu 11% mai ridicat decât în aceeași lună a anului anterior.

IAȘI: În februarie 2024, prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi și vechi din Iași a fost de 1.532 euro/metru pătrat. De asemenea, prețurile apartamentelor noi au înregistrat o creștere medie de 9%, ajungând la 1.526 euro/metru pătrat, în timp ce apartamentele vechi au înregistrat o majorare de 11%, comparativ cu luna februarie 2023, fiind de 1.544 euro/metru pătrat.

TIMIȘOARA: În februarie a.c., prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi și vechi din Timișoara a fost de 1.545 euro/metru pătrat. De asemenea, prețul mediu pe metru pătrat pentru apartamentele noi de vânzare a fost de 1.556 euro, cu 3% mai ridicat față de aceeași lună a anului 2023. La apartamentele vechi se observă o creștere de 8%, acestea ajungând la un preț mediu de cerere de 1.541 euro/metru pătrat.

BRAȘOV: În februarie a.c., prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi și vechi din Brașov a fost de 1.892 euro/metru pătrat. De asemenea, prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi din Brașov a ajuns la 2.035 euro/metru pătrat, cu 5% mai ridicat decât cel din februarie 2023. Totuși, prețurile apartamentelor vechi au crescut accelerat, cu 15% față de aceeași lună a anului trecut, ajungând la o medie de 1.788 euro/metru pătrat.

SIBIU: În februarie a.c., prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi și vechi din Sibiu a fost de 1.488 euro/metru pătrat. De asemenea, prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi a crescut cu 13% în luna februarie a.c. față de februarie 2023, ajungând la 1.468 euro/metru pătrat. În același timp, prețurile pentru locuințele vechi au avut creșteri mai temperate (+4%), ajungând la 1.507 euro/metru pătrat.

CONSTANȚA: În februarie a.c., prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi și vechi din Constanța a fost de 1.681 euro/metru pătrat. De asemenea, în luna februarie a.c., apartamentele noi au avut un preț de cerere de 1.737 euro/metru pătrat, cu 3% mai ridicat față de aceeași lună a anului anterior. În același timp, apartamentele vechi au avut prețuri medii de cerere cu 8% mai ridicate față de luna februarie 2023, ajungând la o valoare de 1.637 euro/metru pătrat.

ORADEA: În februarie a.c., prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi și vechi din Oradea a fost de 1.530 euro/metru pătrat. De asemenea, prețul mediu pe metru pătrat pentru apartamentele noi a fost de 1.572 euro (în creștere cu 5% în februarie 2024 vs. 2023). Prețurile medii pentru apartamentele vechi au înregistrat o creștere rapidă, atingând un preț mediu de cerere de 1.502 euro/metru pătrat, cu o majorare de 15% față de aceeași perioadă a anului precedent.

CRAIOVA: În februarie a.c., prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi și vechi din Craiova a fost de 1.556 euro/metru pătrat. De asemenea, prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi a fost de 1.569 euro/metru pătrat (în creștere cu 9% în februarie 2024 vs. 2023), în timp ce prețul de cerere pentru cele vechi a fost de 1.551 euro/metru pătrat, cu 9% mai ridicat comparativ cu aceeași lună anului anterior.

Analiza a fost realizată de Storia – platforma de imobiliare lansată de OLX, ca parte din inițiativa „Drumul inteligent spre acasă”, prin care brandul își propune să contribuie la transparentizarea informațiilor necesare tuturor cumpărătorilor, chiriașilor, proprietarilor, agenților și dezvoltatorilor, cu scopul de a-i susține să ia decizii în cunoștință de cauză.