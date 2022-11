Previziuni interesante: retragerea armatei ruse din Herson oferă condițiile pentru o altă bătălie dificilă (Washington Post)

Retragerea așteptată a armatei ruse de la Herson deschide calea pentru progrese și mai mari pentru apărătorii Ucrainei, spun oficialii de la Washington și Kiev. Dar nu ar trebui să se aștepte mari realizări imediat după eliberarea orașului. Iarna se apropie, iar ambele părți își consolidează unitățile de luptă cu arme, muniții și personal suplimentar, relatează Washington Post într-o analiză amplă, pe care o redăm mai jos.

Statele Unite consideră că Moscova a decis să se retragă din orașul ucrainean pentru a evita eșecul haotic și sângeros care a lovit armata rusă în regiunea Harkov. În septembrie, forțele Ucrainei au străpuns liniile de front ale Rusiei, recâștigând controlul asupra a sute de mii de kilometri pătrați. În plus, au capturat un număr mare de echipamente militare rusești abandonate în grabă. De data aceasta, retragerea Rusiei are un aspect strategic. Trupele se retrag în poziții mai sigure și se pregătesc de luptă în viitor. „Rusia și-a dat seama că este mai bine pentru ea să-și retragă trupele mai devreme decât să sufere pierderi grele din partea ucrainenilor. Ucraina nu se va opri până când nu va recâștiga pe deplin controlul asupra orașului. Și pe bună dreptate. Are o mare valoare geografică, militară și psihologică", a declarat fostul comandant-șef al NATO, amiralul James Stavridis.

El crede că Ucraina va colecta din nou echipamente rusești abandonate care pot fi folosite de armata ucraineană, precum și va expune noi dovezi ale crimelor de război rusești. În regiunea Mykolaiv, medicul ucrainean Ivan Malenkyi a spus că unitatea sa efectuează deminarea. Acest lucru poate oferi o înțelegere a ceea ce forțele Ucrainei așteaptă în Herson. „Acum noi înșine nu înțelegem unde este frontul, unde este a doua linie sau altceva. Știm doar că au dispărut. Nu este încă clar unde s-au dus și ce au lăsat în urmă", a spus Little.

Președintele Statului Major Comun al SUA, generalul Mark Milley, a declarat marți seară că 20-30 de mii de soldați ruși rămân pe malul drept al Niprului în regiunea Herson. Iar retragerea lor pe malul stâng va dura ceva timp. În același timp, el a adăugat că există "semne timpurii" că retragerea a început deja.

Ofensiva armatei ucrainene în direcția lui Herson a durat săptămâni întregi. În același timp, depozitele de muniții rusești, centrele de comandă și logistica au fost distruse pentru a crea presiune asupra forțelor rusești, - a explicat consilierul Ministerului Apărării al Ucrainei, Iuri Sak. În ciuda faptului că soldații postează videoclipuri și selfie-uri din satele cucerite pe rețelele de socializare, comandanții ucraineni refuză să vorbească despre următorii pași.

„Iarna va fi un factor. Totul se poate întâmpla mai încet și poate mai repede, în funcție de condițiile meteorologice. Dar nu ne vom opri. Vom continua contraatacul metru cu metru, sat cu sat", a spus Sak.

Retrăgându-se, trupele rusești au pus mine și au aruncat în aer poduri. Există, de asemenea, o suspiciune că mulți soldați s-ar putea ascunde în Herson, încercând o ambuscadă. De asemenea, armata ucraineană se va afla în zona de acțiune a artileriei inamice desfășurate de cealaltă parte a Niprului. Dar retragerea completă a Rusiei din Herson este acum considerată inevitabilă. Forțele ucrainene au sugrumat liniile de aprovizionare rusești, astfel încât Moscova nu-și mai poate susține trupele în acest sector al frontului.

„Rușii pot stabili cu siguranță niște capcane în Herson. Dar nu au avut niciodată suficiente trupe sau capabilități logistice pentru a-și menține pozițiile pe malul drept", a declarat un consilier anonim al guvernului ucrainean.

Cu toate acestea, Niprul nu este doar un obstacol în calea liniilor de aprovizionare rusești. Râul va deveni, de asemenea, un obstacol care va împiedica trupele ucrainene să se deplaseze spre sud spre Crimeea. În schimb, observatorii externi se așteaptă ca Kievul să se concentreze pe distrugerea liniilor de aprovizionare rămase din peninsula ocupată.

„Nu avem o oportunitate geografică de a elibera Crimeea în viitorul apropiat, trebuie să eliberăm mai întâi întregul sud al Ucrainei și nu vom putea face acest lucru de pe malul drept. Acum avem un teatru de operații pe malul stâng. Și toată activitatea va fi acolo", a declarat un alt consilier anonim al Guvernului Ucrainei.

Generalul în retragere al armatei australiene Mick Ryan a explicat că forțarea Niprului ar fi o operațiune foarte serioasă pentru armata ucraineană. Iar forțele ruse ar putea provoca pierderi grele forțelor ucrainene dacă încearcă să facă acest lucru.

„Nu văd o oportunitate pentru o astfel de operațiune pe termen scurt, iar ucrainenii se vor concentra probabil pe alte axe ale ofensivei pentru a goli sudul", a spus el.

Generalul Ryan a adăugat, de asemenea, că eliberarea orașului Herson "se schimbă puțin" dacă vorbim despre scopul întoarcerii Crimeei. Cu toate acestea, Kievul este acum "cu un pas mai aproape" de acest obiectiv. În opinia sa, eliberarea altor părți ale Hersonului și a regiunilor învecinate Zaporojie ar trebui să aibă loc mai întâi.

„Va fi o secvență metodică și grijulie de bătălii și campanii în sud, culminând cu campania din Crimeea", anticipează armata australiană.

Fostul comandant al Armatei SUA în Europa Ben Hodges a prezis, de asemenea, că forțele ucrainene ar putea continua ofensiva de la Zaporojie, unde se află centrala nucleară capturată de trupele rusești. Sabotarea accesului la instalațiile de producere a energiei electrice înainte de o iarnă grea a devenit o strategie cheie pentru Moscova, a explicat Hodges. Prin urmare, revenirea controlului asupra centralelor nucleare poate fi o prioritate.