Prima listă cu 7.000 de dosare analizate în programul Casa Verde va fi publicată de AFM săptămâna viitoare

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) va publica la începutul săptămânii viitoare prima listă cu rezultatele evaluării a 7.000 de dosare depuse de persoanele fizice şi introduse în aplicaţia informatică de către instalatorii validaţi în cadrul programului Casa Verde privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat al AFM remis miercuri AGERPRES, publicarea listei va fi posibilă după şedinţa Comitetului de Avizare al AFM, care va avea loc la sfârşitul acestei săptămâni, şi în care vor fi propuse spre aprobare dosarele evaluate până în acest moment.Preşedintele AFM, Mihai Dojană, a explicat că aplicanţii la acest program vor putea verifica listele începând de săptămâna viitoare.

"În această perioadă foarte grea pentru toată lumea, am depus şi depunem toate eforturile, respectând toate restricţiile impuse de declararea pandemiei COVID 19 şi suntem pregătiţi să publicăm o primă listă cu peste 7.000 de dosare analizate. La începutul săptămânii viitoare, după parcurgerea ultimei proceduri impuse de legislaţie, respectiv aprobarea în Comitetul de Avizare al AFM, aplicanţii la acest program vor începe să se regăsească pe listele publicate", a subliniat preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu.



Acesta a estimat că evaluarea tuturor celor 26.000 de dosare depuse se va finaliza până la finalul lunii aprilie.



"De asemenea, aşa cum am promis, până la finalul lunii aprilie vom finaliza evaluarea tuturor celor 26.000 de dosare depuse în cadrul programului. După publicarea primei liste cu dosarele evaluate săptămânal, vom continua cu publicarea de noi calupuri de dosare analizate. Vă asigur că încercăm să depunem toate eforturile posibile pentru a veni în sprijinul acestui program pe care am reuşit să-l deblocăm şi să-l accelerăm în implementare", a precizat Mihai Dojană.