Prima organizație PSD care cere DEMISIA lui Dragnea și se solidarizează cu Firea: NU conducerii discreționare

Războiul dintre Gabriela Firea și Liviu Dragnea ia amploare. După ce trei parlamentari de Ilfov și-au declarat sprijinul pentru Gabriela Firea, acum întreaga organizație PSD Ilfov se solidarizează cu Firea și solicită demisia lui Liviu Dragnea.

Citește și: Trei parlamentari PSD cer DEMISIA lui Liviu Dragnea: susținere TOTALĂ pentru Gabriela Firea

”Organizatia PSD ILFOV isi exprima sustinerea pentru presedintele sau ales statutar doamna GABRIELA FIREA !

Spunem NU conducerii discretionare a unui singur om, spunem NU politicii pumnului in gura adus argumentelor sustinute de cei care nu se afla in cercul apropiatilor domnului Dragnea, spunem NU dezinformarii si manipularii in scopuri personale !”, arată organizația PSD Ilfov.