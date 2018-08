Prima reacție din CSM, după protocoalele SECRETE încheiate de SRI și Ministerul Public: 'Așteptăm un răspuns, domnule procuror Lazăr, însoțit și de o demisie'

Judecătoarea Gabriela Baltag, membru CSM, a oferit un punct de vedere pe protocolul încheiat în 2016 între Ministerul Public şi SRI, jurnalistei Sorina Matei. Baltag îi cere unuia dintre semnatarii protocolului, procurorul general al României, Augustin Lazăr, să demisioneze.

"Citind recentul protocol încheiat între PÎCCJ și SRI, devoalat publicului nu datorită unui impuls de sinceritate, pot să-mi imaginez cu ușurință cum arătau practicile de anchetă ale fostei Securității, înainte de anul 1989.

Citește și: Mega-tranzacție pe piața locală! Ce cunoscută bancă ar putea să dispară din România

Nu există nicio diferență între prevederile statuate legislativ sau obiceiurile ,, încetățenite”, valorificate anterior, în procedurile judiciare, identificabile în multiplele documente, mărturii ale unui timp de care speram să nu mai auzim niciodată și de acele ,,dezlegări” asumate în prezent prin intermediul unor uzanțe, cu nume pretențios, acela de protocoale, menite să eludeze garanțiile constituționale, principiile și libertățile fundamentale la care facem trimitere de fiecare dată când amintim România între țările cu o democrație consolidată.

Citește și: Mutare privind blogul lui Cătălin Tolontan! Ce schimbare radicală se va face

Sunt încrezătoare că măcar unul dintre semnatarii acestui înscris - domnul procuror Augustin Lazăr - va oferi public, întregii societăți, explicațiile complete pentru omisiunea de a aminti măcar, atunci când a izbucnit scandalul ,,protocoalelor”, despre implicarea domniei sale în conceperea și asumarea unui astfel de document, chiar în decembrie 2016. Sper că doar emoțiile ședințelor de plen l-au determinat să uite a ne confirme că a semnat unul dintre ele (protocolul cu SRI), deși vehemența negărilor din acele zile, atitudine ce poate fi ușor verificată prin parcurgerea ședințelor de plen ale Consiliului Superior al Magistraturii, mă determină să am serioase îndoieli! Privind retrospectiv, mă gândesc că era mai confortabil pentru unii dintre noi dar mai ales pentru cetățenii acestei țări, dacă măcar o parte din declarațiile noastre, apreciate drept manifeste de credință, loialitate și profesionalism, am fi obligați să le facem cu mâna pe Biblie, asumate nu doar moral dar și pe o altă dimensiune. Am fi ocoliți poate de surprize de genul celor pe care le trăim zilele acestea și nu numai.

Citește și: Adevăratul motiv! De ce a fost dată afară Mihaela Rădulescu

Indiferent care va fi răspunsul acestor frământări un lucru este cert. Societatea trebuie să afle care este adevărul edictării acestor procedee ,,atipice”, în condițiile în care avem atâtea acte normative clare, precise!

Așteptăm un răspuns domnule procuror Lazăr, însoțit desigur, și de o demisie!”", a scris Sorina Matei pe Facebook.

Citește și: Soferi mai fericiți din 24 august! Ce schimbări aduce MAI .