Prima reacție a lui David Popovici, după ce a luat locul 4 la CM de Natație: Nu o să mint. Nu sunt necăjit, supărat, sunt OK

David Popovici a declarat, marţi, că nu este supărat după ce a ocupat locul 4 la 200 metri liber, la Campionatul Mondial de Nataţie. El a afirmat că a dat tot ce a putut în proba în care era deţinătorul titlului.

”Nimănui nu-i place să piardă. Nu o să mint. Nu sunt necăjit, supărat, sunt OK. Primele trei lungimi de bazin au fost foarte bune, dar pur şi simplu nu am mai putut. Adică am dat cât am putut. Se întâmplă. Imediat cum am ajuns în capăt am corelat această senzaţie cu cât am reuşit să ne pregătim şi cum am reuşit să ne pregătim. Acesta este sportul. Uneori câştigi, uneori iei locul patru”, a spus David Popovici, conform digisport.ro.

David Popovici ocupat locul 4 la 200 metri liber la Campionatul de Nataţie de la Fukuoka. El era deţinătorul titlului. David a condus cursa, fiind învins chiar pe ultimii metri. El a încheiat cursa în 1:44.90.