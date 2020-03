Primarii se plâng de unii dintre românii care s-au întors din diaspora

In tot mai multe situatii romani care se intorc din diaspora nu declara exact de unde vin. Este si cazul unor romani, din Judetul Iasi, iata ce declara, primarul comunei Voinesti, Gheorghe Dobreanu, pentru o publicatie locala. „Problema mai grava este cu cei care s-au intors si care nu au declarat ca au revenit din strainatate. Am apelat la Politie ca nu am avut ce face. Am avut 6 cazuri de cetateni care au recunoscut ca s-au intors din Italia si au inteles sa se autoizoleze. Dar avem vreo 40-50 care sunt veniti din alte tari si care nu au declarat, si acestia ar fi trebuit sa se autoizoleze. Cei mai multi sunt intorsi din Anglia. Eu zic ca acum avem situatia sub control, am intervenit cu Politia”, a spus Gheorghe Dobreanu.