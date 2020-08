Primarul care recunoaște că nu face față noului an școlar: 'Sunt costuri foarte mari. Noi nu am primit absolut niciun ban'

Problema cu noul an școlar este că unele primării nu au destui bani pentru a finanța toate aceste măsuri, pentru că bugetele lor au fost afectate de criza Covid-19 apărută în primăvară. Premierul Ludovic Orban a anunțat că Executivul va deconta cheltuielile autorităților locale legate de începerea școlii în siguranță. Primarul comunei Peștera, din județul Constanța, Marius-Liviu Petre, se plânge de aceste probleme.

„Suntem într-o foarte mare incertitudine cu privire la normele emise de către Ministerul Sănătății și Ministerul Educației. Este foarte neclar în primul rând cum se vor desfășura aceste cursuri, dacă se vor putea desfășura cu 15 elevi în clasă sau cu 20, care va fi distanțarea, cum vom putea asigura această distanțare, dacă elevii vor trebui să poarte măști obligatoriu sau nu, dar mai presus de toate, este vorba de asigurarea finanțării”, a declarat Marius-Liviu Petre la RFI.

”În momentul de față, toate unitățile administrativ-teritoriale din toată țara, nu este doar cazul meu, au avut cheltuieli foarte mari pe parcursul acestui an sau mai precis din martie până în prezent, având în vedere situația legată de Covid. Până în momentul de față, noi nu am primit absolut nici un ban de la nici o instituție a statului, recte de la Prefectură și Guvern, în legătură cu acest aspect. Bugetele evident sunt foarte afectate, având în vedere că și încasările au scăzut foarte mult. În momentul de față, noi nu știm cine va asigura măștile, pentru că vorbim în mod legal de probabil două măști pe zi de copil. Suntem o unitate de învățământ poate nu foarte mare, cu patru sute și ceva de copii, aproape cinci sute. Cinci sute ori doi înseamnă o mie de măști pe zi, aproximativ 20 de mii de măști pe lună. Sunt costuri foarte mari, pe care dacă le extrapolăm la un întreg an școlar, e posibil să nu putem face față”, spune primarul comunei Peștera.