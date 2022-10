Primarul din Piteşti, mesaj pentru directorii școlilor: 'Nu lăsaţi copiii în frig, dar nici nu risipiţi energia!'

Primarul din Piteşti, Cristian Gentea, anunţă, marţi, că au fost remediate toate situaţiile punctuale în care copiii învăţau în săli de clasă neîncălzite. ”Vom monitoriza cu atenţie cum se asigură condiţiile termice în unităţile de învăţământ”, a transmis primarul, făcând apel la directorii de unităţi să nu lase copiii în frig, dar nici să nu risipească energia, conform news.ro.

”Aşa cum am anunţat, în urma sesizărilor părinţilor, am reacţionat imediat şi am remediat situaţiile punctuale în care copiii sunt obligaţi să înveţe în săli de clase neîncălzite! Vom monitoriza cu atenţie cum se asigură condiţiile termice în unităţile de învăţământ din municipiu”, a anunţat, marţi, primarul din Piteşti.

Cristian Gentea a precizat că, din cele 47 de unităţi cu personalitate juridică, 28 sunt racordate la reţeaua centralizată de termoficare, 16 au centrală termică proprie şi 3 folosesc ambele sisteme de încălzire.

”În 17 octombrie 2022 a început furnizarea energiei termice pentru încălzire în sistemul centralizat din municipiul Piteşti, asigurând temperaturi interioare corespunzătoare. Şcolile care au centrale proprii trebuie să se alinieze”, a mai transmis primarul.

Acesta face un apel la responsabilitate din partea managerilor de şcoli şi grădiniţe: ”Nu lăsaţi copiii în frig, dar nici nu risipiţi energia”.

Edilul municipiului Piteşti, Cristian Gentea, a relatat, luni seară, că a fost acuzat de tatăl unui elev de la o şcoală din Trivale că este frig în clasă, copiii tremurând la doar zece grade.

Primarul a explicat, că a aflat, după ce a dat mai multe telefoane, că direcţiunea nu a pornit centrala, întrucât urmează vacanţa şi spera să facă economie.

”Dacă mâine dimineaţă copiii nu vor intra în clase încălzite, vă promit că veţi avea de-a face cu mine”, a transmis primarul.