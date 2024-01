Primarul dintr-o comună din Buzău, membru al PSD, anunță pe Facebook că nu va mai candida pentru un nou mandat

”Dragi cetăţeni ai comunei Berca, ţin în primul rând să vă mulţumesc pentru încrederea pe care aţi avut-o în mine încă de la începutul carierei mele ca şi viceprimar şi mai apoi ca primar. Vă mulţumesc pentru tot ce am învăţat şi ce am trăit alături de dumneavoastră în aceşti 12 ani. Chiar dacă am preluat conducerea primăriei cu o datorie foarte mare, am încercat să dezvolt cât mai mult comuna noastră, am pus foarte mult suflet în fiecare proiect, reuşind astfel să duc la bun sfârşit multe realizări importante. Cu toate acestea, ca orice poveste, şi aceasta ajunge la un sfârşit. Anul 2024 este an electoral şi pe această cale vreau să vă anunţ oficial ca am luat decizia de a nu mai candida la funcţia de primar al comunei Berca”, a scris, pe pagina sa de Facebook, Ionel Dobriţa, potrivit news.ro.

Primarul, în vârstă de 42 de ani, şi-a motivat hotărârea spunând că în viaţă ”trebuie să ştii când să te retragi”.

De asemenea, el a afirmat că va sprijini necondiţionat, atât la alegerile din acest an, cât şi la cele care vor urma, echipa PSD, partid pe listele căruia a fost ales primar în ultimele două mandate, după ce anterior a ocupat timp de 4 ani funcţia de viceprimar al aceleiaşi localităţi din partea PNL.