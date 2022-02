Primarul Dominic Fritz își exprimă susținerea deplină pentru Cătălin Drulă: 'E un mit că toate deciziile au fost luate cu 14 la 11 în Biroul Naţional'

Primarul USR al Timişoarei, Dominic Fritz, susţine, într-un interviu acordat News.ro, că majoritatea deciziilor din Biroul Naţional al partidului au fost luate consensual, nu au fost respinse cu celebra majoritate de 14 la 11. ”Mi-aş fi dorit ca Dacian Cioloş să lupte în continuare pentru viziunea lui, să integreze filialele, să negocieze în BN”, a spus Dominic Fritz. Acesta a anunţat că nu candidează pentru şefia partidului preferând să-l susţină pe Cătălin Drulă.

Dominic Fritz: Nu cred că este rolul meu să răspund ce aş fi făcut în locul lui Dacian Cioloş, pe care îl apreciez foarte mult, dar e clar că orice proces de fuziune e unul dificil. Nu există un punct zero, de la care dintr-odată toate faliile dispar, ci este o cernere necesară spre o nouă coeziune. Cred că suntem pe un drum bun în această fuziune şi îmi pare rău că Dacian Cioloş a luat această decizie.

Mai e posibilă această coeziune? În interiorul partidului se vorbeşte din nou de două entităţi separate: USR şi PLUS.

Absolut, este posibil, pentru că în continuare ceea ce ne uneşte, indiferent din ce partid venim, e o viziune comună pentru România, o energie comună pentru a lupta cu un sistem care nu mai are răspunsuri pentru români. Trebuie să ne reconectăm la nevoile românilor şi la visele oamenilor pentru această ţară şi pentru vieţile lor.

USR nici nu are sute de primari. Primarii trebuie să-şi facă vocea auzită, dar Biroul Naţional nu e singurul for în care putem să imprimăm o direcţie strategică pentru partid. Mai există şi Comitetul Politic. Oricum, trebuie să existe o comunitate constată între conducere şi primarii partidului.

Există totuşi o ură între tabără Barna şi PLUS. Cum va funcţiona mai departe partidul cu această prăpastie?

Nu cred că atunci când un grup are o majoritate se poate numi ură. Eu apreciez toţi membrii BN-ului, indiferent în ce tabără sunt. În momentul alegerilor, când Dacian Cioloş şi Dan Barna erau rivali, a fost o dinamică în care s-a polarizat foarte mult oferta electorală internă, dar a fost o chestie de moment. Eu nu cred că USR şi PLUS sunt condamnate să fie două tabere monolitice într-un singur partid. Dimpotrivă, cred că noi am învăţat foarte bine lecţia din alte partide, unde au fost tot felul de scindări şi fuziuni. Liberalii sunt şi acum marcaţi de lupta internă dintre PNL şi PDL. Eu cunosc foarte mulţi colegi în partid care lucrează la noi punţi. Spre exemplu, ce face Vlad Voiculescu la Bucureşti. La fel, Cătălin Drulă – va fi un preşedinte care vrea să includă. Să nu uităm totuşi că marea majoritate a deciziilor din BN au fost luate consensual. S-a negociat. E un mit că toate deciziile au fost luate cu 14 la 11.