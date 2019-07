Primarul PSD din Pucioasa își numește cetățenii sclavi, pe Facebook

S-a discutat mult la Congresul PSD despre reforma, despre rețelele de socializare si modul in care partidele isi transmit mesajele prin intermediul acestora. Însă se pare ca unii primari PSD se cred ca pe propria plantație și nu inteleg ca este momentul sa se dedice dezvoltarii comunităților locale si nu să ducă lupte de partid in spatiul public. Este exemplu clar al Primarului Constantin Ana din Pucioasa, judetul Dambovita, care își face cetățenii sclavi pe rețelele de socializare. Cat despre solutii inteligente nu poate fi vorba. Și se împiedica chiar și la parcări. Nu suporta critica și cine nu îl aproba, este clar Dușmanul lui de clasa și mai ales este ... un sclav. Cel mai mult ii plac sclavii lui. Proprii sclavi. Doar pe aceia ii accepta acest primar, ajuns in funcție printr-un accident al istoriei?!

Nu este prima data cand acest domn primar Constantin Ana atrage atenția asupra modului în care intelege sa -și denigreze propriul electorat. Cetățenii simpli care plătesc taxe și impozite. Să ne aducem aminte ca în 2018 semna inițiative ale USR, iar apoi se așteaptă ca cetățenii pe care ii face sclavi pe rețelele de socializare sa voteze partidul din care si domnia sa face parte. Comportament deviant s-ar putea spune.

Facebook-ul si alte retele de socializare sunt foarte utile daca le folositi domnule primar pentru a colecta problemele din cartierele pe care le păstoriți, pentru a tine relatia cu cetățenii, nu pentru a jigni si folosi un limbaj incompatibil cu funcția publică pe care ati obtinut-o prin votul acestor oameni pe care ii faceti sclavi.

De asemenea acelasi primar care isi face cetateni sclavi pe retelele de socializare, spune intr-o alta înregistrare pe un site online la inceputul acestui an cum vine la muncă din inerție și își critica propriu Guvern pentru modul în care a fost constituit bugetul. Poate domnul primar nu a aflat că nu trebuie sa stai doar cu mana întinsă la Guvern si ca orașele care sunt dezvoltate au edili care atrag investiții străine nu doar isi critica guvernul si cetatenii pe rețelele de socializare.

In tarile civilizate pentru astfel de greseli de comunicare nu exista alta cale in afara de demisia din funcția publică.

Poate este bine sa puneti mana pe carte domnule primar si citiți ceva despre comportamentul electoral si sa stiti ca electoratul pe care dumneavoastra il denumiți disprețuitor " sclavi" , iar tot din mediul online, de pe contul unui "sclav" aflam ca a fost in campanie zi și noapte pentru primar, lipind afișe pana la 4:00 dimineața.

De asemenea tot de pe pagina acestuia de facebook , aflăm si o povestea de viata impresionantă a unui om care munceste de la vârsta de 18 ani, uneori având chiar și doua joburi, dar nu deține decât un Logan, în comparație cu primarul Constantin Ana care după câtiva ani de când este în politica si-a cumpărat ultimul model de BMW seria 3, jeep Honda și ultimul Model de Wv Touareg. Oare tot din salariu de primar sau din salariu de fost director RAR, pozitie primită tot de la partid, ați strans aceasta mica avere, Costantin Ana?

Același om pe care il denigreaza acest primar, doar pentru ca ii atrăgea atenția asupra unor lucrări prost făcute și la ore nepotrivite, foloseste spațiul online pentru a face acte de caritate și pentru a ajuta comunitatea locală, prin diverse acțiuni gen sprijinirea tânărului care face curat prin cartier cu o bicicletă nouă. “Sclavul” se numește Gabi Focan, un om, care declara că nu se lasă intimidat de apelativele unui edil pe rețelele de socializare, primar care nu înțelege că votanții nu mai apreciază baronii. După câteva zile, când a văzut domn primar ca se îngroașă gluma, își cere scuze pe aceleasi rețele că își face... sclavi cetățenii din oraș.

În calitate de “sclavi”, se pare că se strâng acum semnături pentru demiterea baronului de Pucioasa, ajuns primar printr-un accident a istoriei și trimiterea lui la groapa de gunoi al aceleași istorii. Chiar și la “groapa” de la Pucioasa.