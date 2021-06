Primele reacții din PNL după incendiul de la Spitalul de Copii 'Sfânta Maria' din Iași: Rareș Bogdan și Virgil Guran semnalează problemele din sistem

Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat marti, la Antena 3, despre incendiul izbucnit la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, că problema o reprezintă „lipsa investițiilor” si „cârpelile”. Liderul senatorilor PNL, Virgil Guran, a apreciat că asemenea incidente se vor repeta daca nu se va realiza o verificare independenta a instalatiilor din spitale.

„Asta e o veste care ne afecteaza si ne dam seama cate trebuie facute in tara asta in urmatorii 3 si 8 ani de zile. Astea sunt lucruri grave care ne afecteaza viata tuturor, indiferent de simpatiile politice”, a zis Rareș Bogdan.

Întrebat de ce izbucnesc frecvent incendii la spitale, el a răspuns: „Lipsa investitiilor. De ani de zile am facut doar carpeli, am facut noi corpuri, dar nu am fost in stare in 30 de ani sa facem un spital cap-coada”.

„Romania are o mare problema din cauza infrastructurii medicale deficitare, desi sunt cele mai mari bugete de 7-8 miliarde de euro pe an, nimeni nu stie exact unde se duc banii. Noi avem noroc cu calitatea umana, ca daca stateam dupa calitatea infrastructurii, era vai si amar de noi”, a adăugat liberalul.

Liderul senatorilor PNL, Virgil Guran, a afirmat și el la Antena 3 ca asemenea incidente se vor repeta daca nu se va realiza o verificare independenta a instalatiilor din spitale.

„E grav ce se intampla. Nu se va rezolva pana nu se va trece la un sistem logic, acel sistem de mantenanta din partea unor firme particulare care sa faca aceasta verificare reala, nu flori de mar ca la noi, si sa raspunda in cazul in care se intampla ceva. Altfel, o sa vedem tot mai des ca se invechesc instalatiile. Daca nu vom trece hotarat pe treaba asta, nu o sa se schimbe nimic. Nici nu cred ca e nevoie de o lege pentru asa ceva, e nevoie de un pic de ordine in sistem. Nu mai trebuie tolerat, trebuie de maine creat un sistem care sa ne pazeasca de asa ceva. Nici nu vreau sa ma gandesc ce inseamna sa mori ars intr-un spital”, a spus Virgil Guran.