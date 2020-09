Primetime Emmy 2020 - Zendaya, desemnată cea mai bună actriţă într-un serial dramatic

Zendaya a fost desemnată cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial dramatic, graţie interpretării sale din producţia de televiziune ''Euphoria'', în cadrul celei de-a 72-a ediţii a galei de decernare a premiilor Primetime Emmy, desfăşurată duminică seară la Los Angeles, relatează AFP preluat de agerpres.

La această categorie au mai concurat actriţele Jennifer Aniston ("The Morning Show"), Olivia Colman ("The Crown"), Jodie Comer ("Killing Eve"), Laura Linney ("Ozark") şi Sandra Oh ("Killing Eve").În 2019, acest trofeu a fost câştigat de actriţa Jodie Comer, graţie interpretării sale din producţia TV "Killing Eve".Cea de-a 72-a gală de decernare a premiilor Primetime Emmy, echivalentul Oscarurilor pentru producţiile de televiziune, se desfăşoară la Staples Centre din Los Angeles, în cadrul unei ceremonii virtuale, prezentate de Jimmy Kimmel.