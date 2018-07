Pro România acuză guvernarea de neputință în fața lui Viktor Orban

Europarlamentarul Laurențiu Rebega (Pro România) a comentat astăzi printr-un comunicat de presă situația generată de declarațiile lui Viktor Orban la Băile Tușnad, considerând că ”Nu e prost cine cere!”. ”În fiecare vară, la Băile Tușnad, oameni politici și demnitari din Ungaria vin la o Universitate de Vară și reiau, în fiecare an mai apăsat!, mesajele prin care cer autonomie pentru maghiarii din Transilvania. Și în fiecare an, din cauza declarațiilor liderilor maghiari, politicienii români sar în sus! Și, de regulă, se ceartă între ei!”, explică europarlamentarul circumstanțele faptelor.

Rebega continuă cu observația că ”în acest an, în care noi, românii, sărbătorim un secol de la Marea Unire, declarațiile premierului maghiar Viktor Orban sunt, pentru opinia publică românească, precum sarea pe rană! Pe fond, însă, cuvintele foarte bine cumpănite ale lui Viktor Orban exprimă raportul real de putere între cele două țări. De o parte e Ungaria, o țară cu un PIB per capita sensibil mai mare decât România, o țară bine integrată în sistemele instituționale ale UE (de unde poate bloca aspirațiile României), o țară care e liderul informal al Grupului de la Vișegrad și, prin acesta, un factor de putere deloc neglijabil în Consiliul European, o țară cu un regim politic stabil, susținut – democratic! – de o uriașă proporție a alegătorilor, în fine, o țară cu un lider care oferă compatrioților săi un proiect clar și puternic pentru viitor. Desigur, Ungaria nu e o țară perfectă și există destule critici la adresa politicii și politicienilor săi, dar, în ansamblu, imaginea percepută dinspre România este cea descrisă mai sus. De partea cealaltă e România, o țară ruptă în două și care continuă să se sfâșie! O țară în care toți sunt nemulțumiți și nimeni nu are încredere în celălalt. O țară care-și înstrăinează resursele și din care cetățenii vor să plece fără să privească în urmă. O țară în care liderii politici se acuză reciproc de toate mizeriile imaginabile, dar nu sunt capabili să ofere poporului niciun orizont”.

Rebega consideră astfel că ”iritarea opiniei publice și a politicienilor români față de declarațiile de la Tușnad este o expresie a neputinței! O mare națiune se clădește prin muncă, seriozitate, solidaritate, sacrificiu, credință, speranță, educație, cultură și etică! Câte dintre atributele de mai sus sunt aplicabile societății românești de azi? Atenție! Nu unor indivizi izolați, ci societății în ansamblu! Din păcate, niciunul!”. Europarlamentarul Pro România mai arată că ”declarațiile politicienilor maghiari generează țâfne și văicăreli la politicienii români. Dar și o mare tristețe și un sentiment de abandon în inimile românilor. Și asta în Anul Centenar!”

Concluzia lui Rebega este surprinzătoare: ”Viktor Orban are dreptate: de o sută de ani, statul român nu a știut ce să facă cu maghiarii din Transilvania. Dar, de aproape treizeci de ani, statul român nu știe ce să facă nici cu românii! Din toată România, din Basarabia, din Bucovina de Nord și din alte colțuri ale lumii!”