Programul TV de Anul Nou: Finala „Vedeta populară”, concerte şi momente din arhivă cu Amza Pellea şi Puiu Călinescu

Finala emisiunii „Vedeta populară”, concerte de muzică uşoară şi populară, pe lângă tradiţionalul Concert de la Viena, ediţii speciale cu vedete, cel de-al 18-lea Revelion cu Dan Negru la Antena 1, dar şi „Gala Revelioanelor de altădată”, cu momente din arhivă cu actori precum Amza Pellea, Puiu Călinescu, Jean Constantin şi Ştefan Bănică, şi filme între care se numără „Dirty dancing” şi „Marea mahmureală 2”, fac parte din programul pregătit de televiziunea publică şi de posturile comerciale pentru trecerea dintre ani, informează news.ro.

TVR 1 a programat în ultima zi a anului, începând de la ora 20.00, finala emisiunii „Vedeta populară”, prezentată de Iuliana Tudor, show-ul putând fi urmărit şi pe TVR+. Au reuşit să ajungă în această etapă a concursului doar 6 dintre cei 54 de artişti cu care a început în octombrie competiţia pentru câştigarea trofeului şi a marelui premiu de 100.000 de lei.

Finala „Vedeta populară” are două etape, prima fiind eliminatorie. După evoluţia fiecărui concurent, juriul va acorda note şi, la finalul probei, va elimina trei dintre concurenţi. În partea a doua, fiecare dintre cei trei concurenţi rămaşi va cânta una dintre cele mai populare melodii din zona pe care o reprezintă, refrene cunoscute.

De la ora 22.00, TVR 1 a programat „HIT Revelion”. Artişti precum: Holograf, Direcţia 5, Mihail, Ovidiu Komornyik, Marcel Pavel, Anna Lesko, Elena Gheorghe, Randi, Lidia Buble, Pepe, Connect-R, Marius Moga, Irina Rimes, Alina Eremia, Adrian Sînă, Florin Ristei, Vescan, Jo, Florin Chilian, Corina, Vanotek, Andra, Vunk, Delia, Voltaj, Loredana, Zoli Toth Project, CRBL şi Carla’s Dreams vor cânta peste 100 de hituri româneşti pentru telespectatori şi pentru publicul prezent în Piaţa George Enescu din Bucureşti.

În noaptea dintre ani, de la ora 04.00, programul TVR 1 va continua cu muzică populară. Două ediţii „Tezaur folcloric” îi vor aduce pe micul ecran pe mai mulţi interpreţi ai folclorului românesc.

TVR 1 şi TVR HD vor transmite în prima zi a noului an, în direct şi în exclusivitate, de la ora 12.15, tradiţionalul Concert de la Viena. Concertul va fi transmis din celebra Musikverein din Viena şi va avea loc sub bagheta dirijorală a lui Riccardo Muti, colaborator al Filarmonicii vieneze încă din 1971. Riccardo Muti a dirijat peste 500 de concerte ale faimoasei orchestre şi a fost numit membru de onoare al Filarmonicii din Viena. Este pentru a cincea oară (după 1993, 1997, 2000 şi 2004) când Riccardo Muti dirijează Concertul de Anul Nou.

Timp de două ore, telespectatorii vor putea asculta valsuri, polci, marşuri şi fragmente din opere de Johann Strauss fiul, Johann Strauss tatăl, Josef Strauss, Franz von Suppé şi Alphons Czibulka. Nu vor lipsi bis-urile tradiţionale ale Concertului de Anul Nou de la Viena: polca „Tunete şi fulgere” şi valsul „Dunărea albastră” de Johann Strauss fiul şi Marşul Radetzky de Johann Strauss tatăl.

TVR 2 va începe programul de Revelion duminică, de la ora 20.10, cu filmul „Dirty dancing”, premiat cu Oscar, Globul de Aur şi Grammy, pentru melodia „I've Had the Time of My Life".

De la ora 22.10, programul special va continua la TVR 2 cu „Revelion la cabaret”. Marius Florea Vizante, în rol de regizor, Vasile Calofir, patronul, Roxana Ionescu, prietena regizorului, Mihai Bisericanu, asistentul de regie şi Mirela Pană, bucătăreasa, aşteaptă telespectatorii la „Cabaret”. Invitaţi sunt şi George Ivaşcu, Cristi Martin şi Aniela Petreanu, dar şi Valentin Teodosiu, care îl va interpreta pe Constantin Tănase. Coregrafiile acestui program au fost gândite de Cocuţa şi Bogdan Boanţă, alături de 14 dansatori, iar Roxana Ionescu va intra în rolul lui Mary Poppins şi va surprinde publicul cu o mică cascadorie.

La Cabaret au fost invitaţi şi Toni Grecu, Monica Anghel, Cătălina Grama (Jojo), Diana Dumitrescu, Dragoş Muşat (Tetelu), Lia Sinchevici şi George Andreescu (DJ Gojira), care vor prezenta „Imposibil, dar adevărat”, o competiţie originală de incultură generală „ruptă din realitate”.

În primul minut din 2018 la TVR 2 va apărea Maria Buză, însoţită de taraful său, Printre invitaţii la petrecere se numără: Lidia Buble, Matteo, Adrian Sînă, Liviu Teodorescu, Fly Project, 3rei Sud Est, Gabriel Dorobanţu şi Ovidiu Komornyk. Programul de Cabaret se va încheia cu stand-up comedy, alături de Dan Badea.

Apoi, de la ora 01.00, va începe „Gala Revelioanelor de altădată”, cu scenete, scheciuri, cuplete comice şi secvenţe din Arhiva de Aur a TVR. În cea de-a doua parte a programului de Revelion, actorii-prezentatori: Mirela Zeţa, Dragoş Huluba, Marius Rizea şi Dragoş Stoica vor prezenta nume celebre ale micului ecran, precum Amza Pellea, Dem Rădulescu, Draga Olteanu, Puiu Călinescu, Jean Constantin şi Ştefan Bănică.

Tot în noaptea Anului Nou, de la ora 02.40, TVR 2 a programat „Petrecerea cu lăutari”, în care 18 instrumentişti vor interpreta cântece de petrecere. Apoi, de la ora 05.10, vor fi difuzate momente muzicale cu Gică Petrescu.

TVR 3 va difuza, duminică, programele: „Calendarul Pirelli” - material realizat în exclusivitate la Televiziunea Română de Marius Constantinescu (de la ora 17.00) şi premiera spectacolului de teatru „Visul unei nopţi de iarnă” cu Vlad Zamfirescu şi Diana Roman în rolurile principale (de la ora 20.00).

Duminică, de la ora 23.00, TVR 3 va difuza programul „O seară minunată cu cântec poveste”, la care vor fi invitaţi: Miruna Ionescu, Silviu Biriş, Adrian Enache, Roxana Bădescu, Cristina Gheorghiu, Mielu Bibescu şi orchestra Profesioniştii.

De la miezul nopţii, TVR 3 va difuza „Anul Nou cu bucurie...”, alături de invitaţi precum Sofia Vicoveanca, Gheorghe Roşoga, Maria Butaciu, Leontina Pop, grupul vocal-folcloric „Rapsozii Oltului de Jos”, Petrică Mâţu-Stoian, Silvia Ene, Ansamblul de datini şi obiceiuri din Agăş – Bacău, Grupul de datini şi obiceiuri „Ciuleandra” – Prahova, Ansamblurile folclorice „Burnasul” – Teleorman şi „Muşeţeanca” – Brăila.

De la ora 1.00, pe parcursul a peste două ore, TVR 3 va difuza spectacolul „Să petrecem împreună” cu muzică lăutărească, de petrecere şi cafe concert, cu: taraful Ionel Tudorache, Constantin Lătăreţu şi taraful din Gorj, Valentin Albeşteanu, Matilda Pascal-Cojocăriţa şi violonistul Ştefan Cigu, Adriana Mihai, Alina Mavrodin şi trupa de dans „Contessina”, Domnica Sorescu şi Ioana Maria Ardelean.

Primii artişti străini care vor ajunge la TVR 3 în Noul An vor fi sârbii de la Viva Vox Choir (luni, de la 3.30), iar în seara primei zile a anului va fi difuzat Balul vienez de la Timişoara (de la ora 20.00).

Pentru ultima zi a anului, Kanal D a pregătit, de la ora 20.00, o ediţie specială a programului „Roata norocului”, în care vor fi prezente vedetele Diana Matei si Maria Constantin, Romică Ţociu si Cornel Palade, Liviu Mititelu’ si Axinte.

Apoi, de la ora 22.00, Teo Trandafir va continua petrecerea de Revelion cu o ediţie specială „Teo Show”, în care vor fi prezente toate vedetele postului de televiziune. Acestea vor juca scenete precum „Bârfitoarele”, „Mitică, dormi?”, „Cititorii de contoare” şi „În Gară”. În această ediţie vor apărea şi artişti precum Andreea Bănică, Maria Buză, Irina Loghin şi Maria Cârneci.

Antena 1 va deschide seara de Revelion de la ora 20.00, cu Vasile Muraru şi Valentina Fătu care le vor prezenta telespectatorilor programul „Chef de râs”. Cei doi actori ai Teatrului de Revistă „Constantin Tănase” vor susţine momente umoristice, iar alături de ei se vor afla vedete precum Maria Dragomiroiu şi Connect-R care, în cadrul scheciurilor, vor interpreta diferite personaje. Show-ul va conţine şi momente muzicale şi numere speciale de magie şi umor.

Dan Negru va prezenta cel de-al 18-lea Revelion consecutiv la Antena 1, duminică, de la ora 22.15. Între invitaţi se numără Florin Piersic, Mirela Vaida, Pepe, Rona Hartner, Andreea Bănică, Anda Adam, Anca Ţurcaşiu, Lidia Buble, Şerban Copoţ, Andrei Duban, Maria Cârneci, Cezar Ouatu, Dan Helciug şi Fly Project.

În acest program, mai multe celebrităţi se vor ascunde în spatele unor măşti, pe care artiştii din platou, împărţiţi în două tabere, a fetelor şi a băieţilor, vor trebui să le recunoască. Bestia din „Frumoasa şi Bestia”, Regele Nopţii din „Game Of Thrones”, Ariel din „Mica Sirenă”, Optimus Prime din „Transformers” şi Zâna Măseluţă sunt doar câteva dintre cele 10 măşti ale nopţii dintre ani.

Pro TV a programat, între altele, un episod din serialul de comedie „Las Fierbinţi”, duminică, de la ora 20.30, „Fort Boyard”, de la ora 22.15. concert Loredana „Ador”, de la 23.45, precum şi „Furios şi iute 6”, luni, de la ora 20.30, urmat de „Marea mahmureală 2”, de la 22.45.