Proiect: Decontarea directă între asigurătorii RCA - în 45 de zile de la data reparaţiei vehiculelor într-o unitate autorizată

Decontarea directă între asigurătorii RCA în cazul avarierii vehiculelor se va face în termen de 45 de zile de la data reparaţiei într-o unitate autorizată, sub sancţiunea returnării sumei acordate, prevede un proiect de lege depus la Parlament, scrie agerpres.ro.

Propunerea legislativă prevede modificarea Legii 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie şi a fost iniţiată de Scarlat Iriza - senator independent, Radu Babuş - deputat PSD, Marius-Gheorghe Surgent - deputat ALDE; George-Gabriel Vişan - deputat PSD şi Mihai Weber - deputat PSD.Proiectul prevede că "procedura de decontare directă se stabileşte prin reglementări ale ASF care trebuie să prevadă, sub sancţiunea returnării sumei acordate cu titlu de decontare directă, obligativitatea prezentării decontului în termen de maxim 45 de zile de la data reparaţiei vehiculului într-o unitate autorizată".Textul de lege în vigoare prevede doar că ASF stabileşte procedura de decontare directă.Iniţiatorii au explicat, în expunerea de motive, că textul de lege actual permite decontarea directă în cazul avarierii vehiculelor, "aspect pozitiv care vine indubitabil în sprijinul beneficiarului asigurării, asigurând posibilitatea persoanei de a repara repede şi la unitatea aleasă vehiculul", însă "aspectul negativ al acestei prevederi constă în aceea că, în mod concret, reparaţia vehiculului avariat se realizează în foarte multe cazuri în unităţi neautorizate, de către persoane nespecializate şi în condiţii improprii".Aceştia susţin că, în prezent, "beneficiarul despăgubirii directe primeşte suma alocată de către societatea de asigurare şi, din acel moment, nu mai există un control asupra modului în care acesta utilizează în mod real suma primită". "Or, pe de o parte, domeniul căruia poate să îi aparţină avaria poate fi foarte variat, iar pe de altă parte avariile apărute pot fi de natură să afecteze în mod grav siguranţa rutieră", au menţionat iniţiatorii proiectului.Ei au mai arătat că "o avarie la sistemul de frânare, la sistemul de direcţie sau un alt tip de avarie la componente sau sisteme esenţiale de a căror reparaţie corespunzătoare depinde direct buna funcţionare a vehiculului şi implicit repunerea sa în circulaţie în condiţii de siguranţă trebuie realizată de către o persoană autorizată, care astfel prezintă garanţii atât cu privire la competenţa sa, cât şi cu privire la posibilitatea angajării răspunderii sale".Proiectul va intra mai întâi în dezbaterea Senatului, Camera Deputaţilor fiind for decizional.