PSD Argeş l-a exclus din partid pe Mihai Georgescu, primarul din judeţ care a fost reţinut după ce ar fi pretins favoruri sexuale unei angajate

PSD Argeş a decis excluderea din partid a lui Mihai Georgescu, primarul din Călineşti, judeţul Argeş care a fost reţinut pentru folosire abuzivă a funcţiei în scop sexual după ce ar fi pretins favoruri sexuale unei angajate pentru a o muta pe altă funcţie, ca urmare a hotărârii de marţi a Judecătoriei Topoloveni. Filiala social-democrată a mai anunţat că „se delimitează şi întotdeauna se va delimita de orice atitudine imorală, mai ales dacă aceasta se petrece în cadrul administraţiei publice”, potrivit news.ro.

„Ca urmare a hotărârii de astăzi a Judecătoriei Topoloveni, PSD Argeş a decis excluderea din partid a lui Mihai Georgescu. PSD Argeş se delimitează şi întotdeauna se va delimita de orice atitudine imorală, mai ales dacă aceasta se petrece în cadrul administraţiei publice”, arată o postare făcută marţi pe pagina de Facebook a filialei PSD Argeş.

Primarul din Călineşti, judeţul Argeş, Mihai Georgescu, a fost reţinut pentru folosire abuzivă a funcţiei în scop sexual după ce ar fi pretins favoruri sexuale unei angajate pentru a o muta pe altă funcţie. Senatorul PNL Alina Gorghiu afirmă că filiala liberală va strânge semnături pentru a fi organizat un referendum de demitere a edilului PSD.

„În ziua de 27 iunie a.c., poliţiştii din cadrul Serviciului Investigaţii Criminale Argeş, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Topoloveni, au continuat cercetările într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de folosire abuzivă a funcţiei în scop sexual, conform art. 299 din Codul penal, şi au reţinut un bărbat de 53 de ani, din Călineşti. Din cercetări s-a stabilit că, în perioada octombrie 2021 – mai 2022, bărbatul în cauză, având calitatea de funcţionar public, profitând de situaţia de autoritate asupra victimei, precum şi în scopul angajării pe o altă funcţie, ar fi pretins favoruri de natură sexuală unei angajate aflată în subordine”, a anunţat Poliţia Judeţeană Argeş.

Acesta a precizat, săptămâna trecută, că se dezice de toate acuzaţiile la adresa sa şi lasă organele competente să tragă concluziile reale.

„În urma materialelor calomnioase apărute în ultimele zile , nu am ce să comentez pe acest subiect, nu mă pretez la asemenea inepţii, mă dezic de la toate acuzaţiile, las organele competente să tragă concluziile reale. Personal, nu am hărţuit pe nimeni şi nu am făcut avansuri de natură sexuală niciunei femei, cu atât mai puţin unei anagajate a primăriei. Anumite persoane care încearcă să îmi facă rău încă de la preluarea mandatului de primar au apărut în mediul public cu pasaje dintr-o conversaţie mult mai amplă, scoase din context, pentru a fi interpretate într-o manieră neadevărată, care să îmi strice imaginea. Mă voi adresa organelor competente în vederea tragerii la răspundere a tuturor celor care au făcut afirmaţii calomnioase”, a scris Mihai Georgescu, pe 23 iunie, pe pagina sa de Facebook.

Acesta mai anunţa că până la finalizarea anchetei, dacă va exista una, se va suspenda din toate funcţiile deţinute în PSD.

„Îmi cer scuze faţă de colegii mei de partid, colegii din primăriei, faţă de familia mea, şi faţă de toţi cei care sunt nevoiţi să ia parte la acest circ. Mă concentrez pe lucruile importante şi pe proiectele pe care încercăm să le realizăm pentru cetăţenii comunei Călineşti. Am demonstrat cetăţenilor că încă de la numirea în funcţia de primar am fost activ, am fost prezent în mijlocul comunităţii şi am încercat să aduc îmbunătăţiri în comuna Călineşti. Recunosc că încă avem probleme de rezolvat şi proiecte de implementat la nivelul primăriei şi la nivelul comunei şi în continuare rămân la dispoziţia cetăţenilor”, a completat edilul.