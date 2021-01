PSD-iștii olteni se declară ofensați de acuzațiile Vioricăi Dăncilă: Frustrările pe care le prezintă ca adevăruri se înscriu în categoria 'can-can'

Prima reacție din PSD Olt după atacul Vioricăi Dăncilă la adresa lui Paul Stănescu vine de la deputatul Marius Iancu, care spune că în timp ce fostul premier și lider PSD umblă cu „bârfe” pe la televizor, adevărul este că singurul vinovat din PSD pentru pierderea alegerilor prezidențiale este Dăncilă:

„Declarațiile fostului premier al României și președinte PSD, Viorica Dăncila sunt o ofensă adusă mie și colegilor mei de la PSD Olt. Amintirile sale din acea perioadă diferă mult de ale noastre, ale celor care am luptat pentru ca ea să ajungă în turul II al alegerilor prezidențiale. Iar la acea vreme, președinte al PSD Olt era chiar Paul Stanescu, actualul secretar general al PSD, omul pe care Viorica Dăncila îl acuză de trădare. Se pot numi trădare rezultatele PSD Olt la cele două tururi ale alegerilor prezidentiale, de aprximativ 43%, respectiv 53%, organizația noastră situându-se în primele trei locuri, în clasamentul național? Se poate numi trădare munca tuturor colegilor și militanților noștri, a primarilor și consilierilor locali care au luat la pas localitățile Oltului și au mers din ușă în ușă și din poartă în poartă pentru a-i convinge pe cetățeni că Viorica Dăncila merită votul lor, că ceea ce văd la televizor și pe rețelele de socializare sunt simple manipulări și atacuri?

Adevărul este că Viorica Dăncila a pierdut alegerile prezidențiale, dar nu din cauza lui Paul Stănescu și a PSD Olt. Cred că dacă ar fi făcut o analiză serioasă și obiectivă, în tot acest timp, ar fi găsit adevăratul vinovat și ar fi putut să își scrie memoriile frumos, ca un fost lider demn care a condus, la un moment dat, România. Frustrările și răzbunarile personale pe care le prezintă ca adevăruri se înscriu în categoria "can-can" politic. Dar din păcate, având în vedere situația dificilă prin care trece România condusă de un Guvern PNL-USR, ultimul lucru de care au românii nevoie sunt "bârfele" și show-ul monden ale Vioricăi!”, a scris deputatul PSD pe pagina sa de Facebook.

Ce a spus Viorica Dăncilă

Fostul premier Viorica Dăncilă a afirmat joi, la Antena 3, că Marcel Ciolacu și Paul Stănescu au vrut să preia şefia partidului şi au procedat la fel ca Liviu Dragnea pe care îl acuzau că a dat jos două guverne. Ea consideră că a fost o trădare a PSD la moţiunea de cenzură împotriva Guvernului pe care îl conducea. Preşedintele PSD Marcel Ciolacu a respins, joi seară, acuzaţiile pe care i le-a adus Viorica Dăncilă şi a afirmat că ”oricâtă frustrare ai avea, oricâtă supărare ai avea nu poţi să inventezi altă matematică decât cea existentă”. Ciolacu afirmă că voturile de la moţiune erau cele pe are le mai avea PSD în Parlament în acel moment, pe fondul unei emoţii colective, legate de faptul că preşedintele Klaus Iohannis câştigase alegerile cu peste 60 de procente. ”Cunosc alt adevăr”, a afirmat Ciolacu, referindu-se la declaraţiile Vioricăi Dăncilă.

„Categoric da. Eu nu pot să acuz nici PNL, nici USR, nici Preşedintele României, pentru că trădarea a fost în PSD. Înainte am avut toate asigurările de la Marcel Ciolacu că moţiunea nu va trece. Ba chiar am un tabel pe telefon cu calculele făcute de Marcel Ciolacu că vom aveam minimum 241 de voturi şi moţiunea nu va trece. Cu o zi înainte, mi-a garantat cu acest tabel că moţiunea nu va trece. Am discutat cu liderul grupului PSD din Senat, mi-a garantat că nu există nicio fisură, că nu există nicio problemă legată de moţiune. În timpul moţiunii mi-am dat seama că am fost trădată din PSD. pe lângă Marcel Ciolacu a dirijat totul, alături de Alfred Simonis. Categoric da, au fost îndemnaţi să voteze moţiunea. Paul Stănescu exact cu o zi înainte de moţiunea de cenzură i-a spus unui deputat de Olt că nu se va mai regăsi pe liste. (...) Marcel Ciolacu, Paul Stănescu, Dragoş Benea de la Bacău, Marian Oprişan, oameni care au venit la mine după moţiunea de cenzură şi mi-au cerut să îmi dau demisia, pentru ca un grup de persoane să conducă partidul”, a declarat Viorica Dăncilă, întrebată joi la Antena 3 dacă, în opinia ei, a fost o trădare a PSD la moţiunea de cenzură împotriva Guvernului pe care îl conducea.

Aceasta a vorbit despre câteva pasaje care se regăsesc şi în cartea-interviu intitulată „Partea ei de adevăr” şi anume momentul în care Marcel Ciolacu a fost la ea acasă şi i-a spus că trebuie să demisioneze de la şefia PSD. Dăncilă a adăugat că ea l-a propus pe Marcel Ciolacu în funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor şi se aştepta să existe o susţinere reciprocă.

„Pe Marcel Ciolacu eu l-am propus pentru preşedinte al Camerei Deputaţilor. Mă aşteptam să existe o susţinere reciprocă. E greu de acceptat pentru că această gândire e din punct de vedere personal pentru Marcel Ciolacu şi Paul Stănescu. Nu e o gândire care să aducă un plus pentru PSD. Tot ei l-au acuzat pe Liviu Dragnea că a dat jos două guverne. Păi ei ce au făcut? Au procedat la fel ca Liviu Dragnea. După ce a trecut moţiunea de cenzură am primit un mesaj în care îmi spune că îi pare rău pentru ce s-a întâmplat. Nu am venit din răzbunare, dar eu cred că adevărul e foarte important pentru oamenii din partid. Mi-am dat seama că ei au avut un plan al lor pentru a prelua partidul şi că nu a contat nici guvernarea, nici dorinţa primarilor. A venit Ionel Arsene de la Neamţ mi-a spus că toţi sunt strânşi şi că mă aşteaptă să îmi dau demisia din poziţia de preşedinte al PSD. (...) Marcel Ciolacu a venit la mine acasă, părea foarte afectat, şi mi-a spus că el poate să preia partidul şi că se va consulta în permanenţă cu mine, că voi face parte din nou conducere, că voi merge în Senatul României pentru că am multă experienţă în calitatea de europarlamentar şi premier. Atunci m-am gândit că e bine să îmi dau demisia. Puteam să nu o fac. Mi-am dat seama că limbajul lor violent denotă foarte multă disperare şi că voiau foarte mult să preia şefia partidului”, a completat Dăncilă.

Ea a mai spus că regretă faptul că l-a propus pe Marcel Ciolacu pentru şefia Camerei Deputaţilor şi ce s-a întâmplat ulterior i-a demonstrat că s-a încrezut în cine nu trebuia.

„Da, regret că l-am propus pe Marcel Ciolacu la preşedinţia Camerei Deputaţilor. L-am numit pe Marcel Ciolacu sperând că va avea o abordare foarte serioasă şi foarte corectă. M-am gândit că trebuie să aduc cât mai mult preşedinţi din teritoriu ca să luăm cele mai corecte decizii. Ceea ce s-a întâmplat a demonstrat că m-am încrezut în cine nu trebuia”, a explicat Viorica Dăncilă, întrebată dacă regretă că l-a propus pe Ciolacu la şefia Camerei.