Vasile Dîncu lansează ‘ofensiva’ împotriva lui Ciucă pe tema alegerilor prezidențiale: ‘E o diferență destul de mare între Ciolacu și Ciucă!'

Este o diferență destul de mare între popularitatea, încrederea și intenția de vot sau favorabilitatea lui Marcel Ciolacu și cea a președintelui PNL, Nicolae Ciucă, în cursa pentru alegerile prezidențiale, transmite președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dîncu. Ciolacu este cel pe care îl sprijinim pentru alegerile prezidențiale, mai punctează ferm Dîncu.

„Există această posibilitate (n.r.: candidat comun la alegerile prezidențiale), nu este o chestiune pe care să o fi hotărât în mod definitiv. Există și posibilitatea de a merge în toamnă pe liste comune, dacă vedem că funcționează această alianță la alegerile parlamentare. Există o perspectivă care se deschide. Vedem cum o s-o completăm, dar credem și suntem destul de hotărâți să mergem înainte și în funcție – sigur – de rezultatele pe care le vom avea în această perioadă în care vom avea alegeri comasate între europene și locale”, a spus Vasile Dîncu, la postul de radio Europa FM.

„Am vrut să depășim această discuție în această perioadă în care discutam cele două alegeri. Cu siguranță că Partidul Social Democrat își dorește – fie că vom avea un singur candidat, fie că vor fi și alte candidaturi – președinția României după 20 de ani de pauză și, cu siguranță, Marcel Ciolacu este cel pe care îl sprijinim noi pentru alegerile prezidențiale de viitor. Vom vedea în ce formulă va fi, dar noi nu vom renunța la această candidatură în acest moment”, a declarat președintele Consiliului Național PSD, Vasile Dîncu.

„Este destul de complicat dacă ne uităm în acest moment în sondaje. Probabil că vom hotărî… Evident, dacă vom hotărî un candidat comun, cel mai bun va fi susținut. În acest moment – îl aveți acolo și pe Remus Ștefureac, un sociolog și un politolog excepțional, vă poate spune că este o diferență destul de mare între popularitatea, încrederea și intenția de vot sau favorabilitatea lui Marcel Ciolacu și cea a domnului președinte PNL. (…)

În acest moment nu se pune problema candidaturii unui independent pentru președinția României din partea Alianței sau din partea noastră (n.r.: cu referire la Mircea Geoană)”, a concluzionat Vasile Dîncu.

Premierul Marcel Ciolacu nu e încă decis să candideze la alegerile prezidențiale în acest an. „De ce trebuie neaparat să candidez la Cotroceni? Eu, Marcel Ciolacu, nu am luat decizia de a candida. Am altă sarcini... de la partid și de la români. Să treacă primele alegeri, strângem partidul, vedem dacă continuăm. România să aibă un președinte de construcție, de stânga, mai ales că toate crizele și problemele au rădăcină social-democrată”, a spus Ciolacu, la România TV.

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, evită să răspundă dacă PNL îl va susţine pe Marcel Ciolacu pentru funcţia de candidat la preşedinţia României. ”Sper ca prin deciziile pe care le-am luat şi le vom lua împreună, prin atitudinea fiecăruia dintre noi, să nu fie nevoie să ne salvăm unul pe celălalt”, afirmă Ciucă.

”Eu cred că în momentul de faţă este prematur să discutăm despre alegerile prezidenţiale”, a afirmat Nicolae Ciucă, miercuri seară, la Antena 3, întrebat fiind dacă PNL îl va susţine pe preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, pentru funcţia de preşedinte al ţării, relatează News.ro. Ciucă a explicat că relaţia sa cu Ciolacu este ”una de respect”, dar că nu ar denumi această relaţie ”una de prietenie”.