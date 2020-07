PSD Satu Mare şi-a anunţat candidaţii la primăria municipiului reşedinţă şi preşedinţia Consiliului Judeţean

PSD Satu Mare şi-a stabilit principalii candidaţi pentru alegerile locale, aceştia fiind preşedintele executiv al filialei judeţene, Ionuţ Oneţ, pentru preşedinţia Consiliului Judeţean, şi fostul primar Dorel Coica pentru Primăria municipiului reşedinţă de judeţ.

"Am primit această sarcină de a candida la preşedinţia Consiliului Judeţean. Este o onoare pentru mine, dar în acelaşi timp este o responsabilitate foarte mare şi sunt sigur că alături de colegii mei din întreg judeţul vom face o campanie pozitivă, etică şi morală, bazată pe proiecte. Am mai stabilit un lucru foarte important, locul I pe poziţia listei la Consiliul Judeţean va reveni candidatului, iar locul II este o premieră cred că pentru România, va fi locul diasporei, adică a persoanelor care sunt plecate în străinătate. Am rugat toţi colegii din judeţ ca până săptămâna viitoare, când vom face listele, să vină cu propuneri din teritoriu. Sunt sigur că merită cetăţenii noştri care sunt plecaţi în străinătate să aibă un reprezentant în Consiliul Judeţean şi desigur problemele cu care se confruntă acestea să fie expuse şi să găsim soluţii viabile", a declarat Ionuţ Oneţ miercuri, într-o conferinţă de presă.El a mai afirmat că PSD este deschis la orice alianţă, inclusiv cu PNL sau USR-PLUS."De-a lungul timpului PSD a fost criticat că nu a dorit să facă alianţe româneşti, dacă putem să le spunem aşa, în special cu spectrul politic de dreapta. Astăzi vreau să vă spun că suntem dispuşi să facem alianţe cu absolut orice partid politic în interesul cetăţenilor. Am discutat cu conducerea centrală, avem libertate de a face alianţe în teritoriu cu absolut orice partid. Nu avem nicio interdicţie. Şi pe această cale fac un îndemn către toate partidele politice să avem discuţii, păreri bazate pe proiecte şi, desigur, nu pot să neg faptul că suntem deschişi şi la o alianţă post electorală cu UDMR. Deci uşa PSD va fi deschisă, dar vor fi bazate aceste alianţe, dacă se vor face, pe proiecte, nu pe jocuri de culise", a mai spus Oneţ.Potrivit acestuia, în proporţie de 90% sunt stabiliţi şi candidaţii la primăriile localităţilor din judeţ.