Punct final pentru una dintre cele mai importante legi din ultimii ani: Urmează votul pe Codul administrativ

Comisia parlamentară specială a dat miercuri un raport de admitere pentru Codul administrativ cu opt voturi "pentru" şi trei "împotrivă", urmând ca actul normativ să fie trimis săptămâna viitoare în plenul Camerei Deputaţilor.

"Astăzi am finalizat raportul pe Codul administrativ, el urmând ca săptămâna viitoare să fie introdus pe ordinea de zi la votul final al Camerei Deputaţilor. Raportul îşi urmează cursul regulamentar, se duce la Secretariatul General, va fi înaintat şi prin liderul de grup va fi prins pe ordinea de zi pentru săptămâna următoare la votul final. A fost votat la Senat şi vedem cursul ulterior al Codului, dacă va fi atacat la Curtea Constituţională, va fi retrimis, vom vedea. Aceşti paşi nu mai ţin de Parlament, ci de voinţele politice ale fiecărui grup", a declarat, pentru AGERPRES , preşedintele Comisiei, deputatul PSD Marcel Ciolacu.

El a adăugat că nu se impune o retrimitere la Senat a Codului.



"Nu sunt amendamente făcute la amendamentele în care Senatul este Cameră decizională. Deci în momentul acesta nu se impune o retrimitere la Senat", a precizat deputatul social-democrat.



Preşedintele Comisiei a mai precizat că noul Cod administrativ este mult mai flexibil, foarte bun pentru autorităţile locale, pentru primari şi pentru unităţile administrativ-teritoriale (UAT).



"Este un Cod administrativ, din punctul nostru de vedere bun, mult mai flexibil, foarte bun pentru autorităţile locale, pentru primari, pentru UAT-uri. Este de fapt o începere a unei autonomii reale despre care se vorbeşte de 20 de ani şi până acum nu s-a făcut. Sunt anumite solicitări din partea opoziţiei, mai ales la funcţia publică. De fapt, noi am scos necesitatea avizării de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) şi ANFP-ul nu mai are puterea în momentul acesta de a întrerupe anumite examene decât în cazul în care ele pot fi atacate la instanţă ca fiind ilegale ş.a.m.d. Deci nicio autoritate locală în momentul acesta nu mai stă după niciun aviz la ANFP", a spus Ciolacu.



El a mai afirmat că atribuţiile ANFP au rămas "în mare parte aceleaşi".



"Atribuţiile ANFP-ului au rămas în mare parte aceleaşi, dar cu considerentul că până acum se făcea totul direct prin Agenţie, uitându-se faptul că Agenţia este subordonată unui minister de resort. Noi am adus lucrurile în normalitate, lucrurile se fac - şi aducerea la cunoştinţă în Guvern - de către ministerul de resort şi nu de agenţie în mod direct. În rest, erau suspiciunile de pierdere a unor fonduri europene, astăzi s-au făcut modificările necesare să nu mai existe acest risc, nu am mai fost de acord cu acele concursuri naţionale a unui corp de funcţionari publici fără post şi pe urmă să aibă un nou examen pe post, fiind din punctul nostru de vedere, neadaptat solicitărilor primarilor şi autorităţilor locale", a punctat Ciolacu.

Deputatul liberal Victor Paul Dobre a susţinut că realizarea acestui cod administrativ era o necesitate, dar a criticat politizarea "întregii"administraţii.



"Apreciez munca tuturor şi în primul rând a primarilor, pentru că sunt o serie de lucruri bune şi necesare. Faţă de varianta din Senat aţi făcut câţiva paşi spre o variantă mai bună. Din păcate, această politizare în întreaga administraţie, de sus până jos, va avea efecte negative", a menţionat Dobre, spunând că va vota pentru respingerea raportului.



Senatorul USR Florina Presadă a afirmat că, practic, prin acest nou proiect de Cod administrativ "funcţia publică, atunci când nu se privatizează, cum e cazul arhitectului şef, se politizează, cum este cazul prefectului, secretarilor generali de Guvern, şefi de deconcentrate ş.a.m.d.".



"Noi ne opunem acestui Cod de proiect administrativ, nu face decât să ducă România în urmă cu 15 ani, vom pierde bani angajaţi de România pentru modernizarea administraţiei publice şi a funcţiei publice, lucru care nu se va mai întâmpla", a spus Presadă.