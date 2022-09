Purtătorul de cuvânt al PNL: Nu cred că PSD va vota moțiunea împotriva lui Virgil Popescu

Deputatul PNL Ionuţ Stroe a declarat, joi, că moţiunea simplă depusă de USR la adresa ministrului liberal al Energiei, Virgil Popescu, este "superficială", menţionând că nu are emoţii că va fi votată de social-democraţi.

Întrebat dacă ar exista posibilitatea ca PSD să voteze în favoarea moţiunii, el a răspuns:

"Pot spune că această coaliţie de guvernare funcţionează după nişte reguli foarte bine definite, pe care, în mod normal, cu toţii ni le-am asumat şi le respectăm. Nu am niciun fel de emoţii, în definitiv e vorba de un angajament şi de anumite obligaţii pe care toţi le-am asumat. Nu cred că Partidul Social Democrat ar vota o asemenea moţiune cum, la fel, gândiţi-vă, criteriul după care ar trebui acordat acest vot acestei moţiuni este cel al conţinutului, al substanţei acestei moţiuni, care este una superficială, este un demers i-aş spune hilar, uşor depăşit, pentru că nu au aşteptat să vadă dacă într-adevăr guvernul rezolvă sau nu această ordonanţă privind problema energiei, aşa că nu cred că social-democraţii vor vota această moţiune".

Întrebat în legătură cu criticile PSD la adresa lui Virgil Popescu, Stroe a menționat: "Cine îşi închipuie că aceste declaraţii publice care cer demiterea unui om rezolvă situaţia, se înşeală amarnic şi cu toţii ştiu acest lucru. Să găseşti un ţap ispăşitor este foarte uşor, să contribui, să vii cu soluţii, că sunt în egală măsură reprezentanţi ai PNL, cât şi ai PSD care conduc instituţii cu responsabilităţi în domeniu, este un lucru complex".

El a mai spus că "nu există o competiţie între partidele care compun coaliţia privind numărul propunerilor".

"Vă asigur că au existat propuneri din partea tuturor ministerelor, fie că sunt conduse de pesedişti sau liberali. În momentul de faţă se analizează ordonanţa care va cuprinde idei care au fost promovate, dezbătute, cum ar fi, de exemplu, taxarea întregului lanţ de intermediari pe piaţa energiei, cum ar fi păstrarea preţului de referinţă pentru consumatorii casnici şi industriali", a mai adăugat Stroe, referindu-se la ordonanţa privind energia aflată pe ordinea de zi a şedinţei de joi a Executivului.

Stroe a mai spus că liberalii nu au cerut public demisia vreunui ministru.

"Noi nu am cerut public demisia vreunui ministru, noi am ales să discutăm în cadrul coaliţiei, criticile pe care le-am făcut, dacă le-am făcut, au fost în interior, niciodată nu am cerut demisia niciunui social-democrat, lucru pe care nu-l vom face nici de acum înainte. Acesta este modul nostru serios şi responsabil de a rezolva anumite lucruri în cadrul coaliţiei. Vă asigur că această coaliţie funcţionează, indiferent de declaraţiile publice ale unora sau altora", a adăugat Ionuţ Stroe.

USR a depus, joi, în plenul Camerei Deputaţilor, moţiunea simplă împotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, intitulată: "România fără energie. Românii plătesc factura pentru incompetenţa lui Virgil Popescu". Moţiunea va fi dezbătută în plenul de marţi al Camerei Deputaţilor, iar miercuri va fi dat votul.