Radu Tudor, despre situația gravă din SUA: 'Trump ar trebui pus sub acuzare pentru orchestrarea unei tentative de lovitură de stat de tip sovietic'

Jurnalistul Antena3, Radu Tudor, este de părere că asediul asupra instituțiilor americane va continua până pe 20 ianuarie.

„Planul loviturii de stat orchestrat de Donald Trump a esuat. Congresul SUA isi reia lucrarile sub protectia Garzii Nationale, Politiei Federale si locale. Asediul infiorator asupra democratiei americane, condus de un individ extremist, cu certe apucaturi dictatoriale si manifestari de instabilitate accentuata, va continua pana pe 20 ianuarie. Testul pentru institutiile americane vine din interior, la fel ca in cazul lui Richard Nixon. Un lucru e cert : Trump ar trebui pus sub acuzare pentru orchestrarea unei tentative de lovitura de stat de tip sovietic. Raul facut de el ieri va ramane ca o taietura facuta de un talhar pe obrazul unei batrane doamne, asaltata si amenintata”, a spus jurnalistul Radu Tudor pe pagina sa de Facebook.

Citește și: Cum a lăsat Israelul lui Netanyahu lumea în urmă în cursa vaccinurilor: operațiune masivă 27/7 pe STADIOANE; dozele libere, folosite la tineri

„O pagina oribila din evolutia politica a SUA. Asa zisi suporteri ai lui Donald Trump actioneaza exact ca minerii din Iunie 1990. Iau cu atac institutiile democratice la instigarea unui presedinte decerebrat. Tensiunea creste la Washigton, iar sinistrul Trump e gata sa incendieze America doar pentru iluzoria sa ramanere la Casa Alba. Asa se poate distruge o tara, din cauza unui singur individ bolnav de putere, paranoic si gata sa arda tot in jurul sau. La fel ca dictatorii pe care i-am vazut pana acum.

America e leaganul democratiei occidentale, o ancora puternica alaturi de alti aliati europeni, garanti ai libertatii noastre. Sper ca aceasta grava instabilitate provocata sa se stinga curand. Si Trump sa primeasca imediat ce merita. Teama imi e insa ca operatiunea e bine orchestrata de Estul care l-a creat pe Trump. Si care a aplicat acelasi pattern in Decembrie 1989, Martie 1990, Iunie 1990 si Septembrie 1991 si in Romania. La facut rau, astia din Est sunt al dracului de buni. Dupa ce le-au atacat toate sistemele informatice, intelligence-ul Rusiei destabilizeaza din interior SUA prin actiunile celui ce se dovedeste cel mai puternic si influent agent al lor : sinistrul Donald J. Trump”, a adăugat acesta.

Citește și: DOLIU în muzică! A murit autorul piesei You'll Never Walk Alone: soţia sa, fiicele şi nepoţii sunt devastaţi .