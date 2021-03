Radu Tudor INTERVINE în scandalul petrecerii dintr-un club de fițe din București: 'E un conflict major între obiceiurile balcanice și civilizația europeană'

Bucureștiul a intrat în scenariul roșu de mai multe săptămâni, barurile și restaurantele de aici fiind închise, însă, într-un club de fițe a avut loc o petrecere fără măști. Jurnalistul Radu Tudor de la Antena3 se arată revoltat de gestul tinerilor de a petrece în plină pandemie.

„Cum ne furam singuri caciula in pandemie. Noaptea colcaie mii de petrecareti prin cluburi cu incalcarea tuturor regulilor. Sunt rugati sa nu posteze imaginile ilegalitatilor. In tot acest timp, spitalele sunt sufocate de cazuri grave de COVID. Bogatul nu intelege pe sarac, Mortii cu mortii si viii cu viii sau ce alte proverbe se potrivesc in acest paradox revoltator al "traditiilor" romanesti?

E un conflict major intre obiceiurile balcanice si civilizatia europeana, cum a fost mereu in istoria noastra moderna. Acum, disputa e cu morti. Prea multi morti”, a spus Radu Tudor, pe pagina sa de Facebook.

