Raed Arafat anunță carantinarea unor orașe sau zone: Nu recomand nicio relaxare

Secretarul de stat Raed Arafat afirmă că nu avem încă o transmitere exponenţială a noului coronavirus în România, chiar dacă trendul este de creştere. Arafat susţine că ”am ieşit chiar destul de bine din prima fază” a pandemiei, dar se pare că ”undeva ne înecăm la mal”. Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă afirmă că recomandă în continuare o monitorizare constantă a tuturor zonelor şi că nu ar fi de acord cu luarea unor măsuri de relaxare.

”Acum nu putem vorbi de răspândire exponenţială. În acest moment nu avem. Dacă ajungem la o răspândire exponenţială - sunt ţări care pe zi au mii de cazuri deja şi acolo într-adevăr este răspândire exponenţială - asta duce automat la ocuparea Terapiei Intensive”,a afirmat Raed Arafat, duminică seară, la Antena 3, comentând cifrele care se înregistrează în România.

Arafat a precizat că ”sunt câteva zone în ţară care au presiune asupra lor, nu înseamnă că celelalte vor rămâne fără presiune, e posibil să se schimbe şi acolo”.

”Noi, din păcate, undeva ne înecăm la mal. Adică, noi am luat măsuri, am făcut, am ieşit chiar destul de bine în prima fază şi după care când trebuia încă un pic să respectăm măsurile compensatorii, au început campaniile împotrivă, lumea nu mai credea şi au început presiunile”, a completat Raed Arafat.

Întrebat despre noi măsuri de relaxare, Arafat a explicat că decizia nu-i aparţine, că este un întreg colectiv de specialişti care evaluează situaţia şi face recomandări.

În ceea ce priveşte votul său, Arafat a explicat că nu ar recomanda noi măsuri de relaxare.

”Relaxare la acest moment să recomand eu, nu cred şi nu am cum. Aici nu eu recomand. Cel puţin să întărim măsurile compensatorii, să întărim respectarea lor la acest moment. (...) Niciodată doctorul Arafat singur nu gândeşte la asta, suntem o echipă cel puţin de 20 de persoane. Votul meu este să monitorizăm foarte atent, cel mai probabil să nu mai luăm alte măsuri pentru următoarea perioadă şi să aşteptăm să vedem. Dacă vedem că treaba asta începe să crească, pe alocuri, nu neapărat naţional, ci pe zonele cele mai afectate pot să iei anumite măsuri. Asta este posibil”, a mai declarat Arafat.

Întrebat dacă se gândeşte la închiderea unor judeţe sau a unor oraşe, Afarat a prcizat: ”Şi acum putem încă, dar cu multe semne de întrebare. Dacă nu ne iese legea, va fi greu acest lucru”.

Grupul de Comunicare Strategică a anunţat, duminică, 456 de noi cazuri de infectare.