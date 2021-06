Raed Arafat îi declară RĂZBOI Danei Budeanu: 'Să lăsăm sfaturile divelor!'

Șeful DSU, Raed Arafat, se declară nemulțumit de faptul că Dana Budeanu comentează deciziile autorităților.

„Să lăsm sfaturile divelor de pe la televiziuni... Apare și comentează toată ziua. Când apare una ca și doamna Dana Budeanu, care toată ziua am fost în gura ei, cu toții, comentând vaccinare, măsurile... tot într-un limbaj pe care nu pot să-l descriu.

Este dreptul acestei persoane să-și spună părerea. Toți avem dreptul! Dar când această părere este zisă din punct de vedere al unei persoane care se pretinde expert și mulți oameni o cred devine o problemă. Această persoană când este promovată, și nu numai ea, și vin cu păreri care nu sunt medical fundamentate înseamnă că avem o problemă.

Noi am fost de dimineața până seara puși că ce se întâmplă nu e ok, vaccinarea nu e ok, aia nu e ok... indiferent de mesaje”, a spus Raed Arafat la Digi24.

„Asta devine dezinformare”

„Dreptul la opinie e una, dar la dezinformare nu e. Ca medic nu pot să spun că o persoană care iese în calitate de expert. Da, poate să spună: 'Nu-mi place vaccinul'. Dar când spune: 'Vaccinul nu-i bun', asta devine dezinformare, în condițiile de sănătate publică. Asta nu mai e dreptul la opinie”, a mai spus Arafat.

Vezi și: Inundațiile fac PRĂPĂD în România! Raed Arafat anunță că autoritățile sunt în alertă totală: 'Putem apela la jandarmi, dar și la colegii de la MApN' .