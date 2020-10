Raluca Prună, furtunoasă în cazul Laurențiu Baranga: 'Toată instituțiile tac mâlc. Într-o țară normală am fi avut cel puțin patru-cinci demisii răsunătoare'

Raluca Prună, fost ministru al Justiției, are o nouă ieșire furtunoasă în cazul lui Laurențiu Baranga, fost șef ONPCSB, acuzat de înșelăciune. Prună dezvăluie că nu reușește să găsească informații despre instituția care l-a numit pe Laurențiu Baranga și critică instituțiile statului că „tac mâlc” în acest caz. „Într-o țară normală am fi avut cel puțin patru-cinci demisii răsunătoare pe masa premierului sau a președintelui”, susține fostul ministru, ad[ugând că este de neînțeles cum pe masa premierului a putut ajunge propunerea de numire a lui Baranga.

„Nu reusesc sa gasesc informatii despre institutia care l-a numit pe domnul Baranga, in maestru absolut a lumii „succesului profund şi discret” ca sa citez din presa locala de mai ieri. Deduc din presa ca inlocuind reprezentantul Ministerului de Interne, fostul şef ONPCSB care era reprezentantul Internelor in plen, domnul Baranga ar fi fost la data numirii reprezentantul Internelor. Nu e clar, pentru ca toate institutiile tac malc. Intr-o tara normala am mai fi avut cel putin 4-5 demisii rasunatoare pe masa premierului sau a presedintelui.

Falimentul este absolut pentru reputatia Romaniei si responsabil nu e deloc Baranga. Ci institutia care si l-a asumat, pentru cei care sunt obligati prin lege si platiti din bani publici sa faca in screening al celor care acced la functii de top care tin de siguranta nationala, a Ministerului Educatiei care ii da abilitarea doctorala - toate acestea dupa ce o instanta din România a decis definitiv in 2016 ca diploma buclucasa care a rasturnat o cariera magistrala de inalt functionar public era false. Este de neinteles cum pe masa premierului a putut ajunge propunerea de numire a lui Baranga.

Si inca ceva - nu stiu cum e acum, dar in 2016 anumite functii in ministere puteau fi ocupate de inalti functionari publici. Aveai un mic pool de oameni care se roteau prin institutii in functii de top, mai toti cu 2-3 licente, Si daca nu nu doctorat macar un stagiu la vestitul colegiu de aparare nationala si alte locuri similare. In umila mea opinie, locuri cu impact minim pe orice idee de aparare, mai degraba un loc de networking, poarta de acces la mega functii din care nici dracu’ nu te poate da afara. Cineva mare prin 2016 imi spunea ca sunt in fel de ENA francez - ramai stupefiat pur si simplu.

Cam asta e tara, cu asta trebuie sa lucram, asta trebuie reparat. Si cred din ce in ce mai mult ca este aproape imposibil in timpul vietii noastre. Ar trebui reverificate sute de persoane. Trebuie luate pagina cu pagina legi, regulamente, norme care cer doctorate ca short cut la mari functii in stat, care prevad ca daca ai avut o functie de conducere (in politie) trebuie sa ti se ofere o functie similara apoi altfel poti iesi la pensie (asa se explica pensionari la 39 de ani la interne). Traim intr-o tara in care totul e pe dos la varf si totul trebuie refacut. Pas cu pas, dar nu in 1000 de ani”, scrie Raluca Prună pe Facebook.

Fostul preşedinte al Oficiului de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor Laurenţiu Baranga, reţinut pentru 24 de ore sub acuzaţia de înşelăciune, a fost plasat în arest la domiciliu. Magistraţii Judecătoriei Sectorului 5 au respins propunerea de arestare preventivă înaintată de anchetatori, soluţia având termen de contestare de 48 de ore.