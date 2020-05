Raluca Prună taxează declarația lui Florin Cîțu: 'Are un mandat îngrozitor. Și nu numai COVID e cauza'

Raluca Prună, fost ministru al Justiției, taxează declarația ministrului de Finanțe Florin Cîțu, care a spus că majorarea pensiilor creează probleme de sustenabilitate pentru bugetul următorilor doi ani. „E clar ce spune, neclar e însă de ce a durat atât de mult până a acceptat evidența”, susține Raluca Prună, care consideră că declarația ministrului de Finanțe se încadrează în explicațiile Olguței Vasilescu sau ale lui Eugen Teodorovici, dacă PSD rămânea la putere și le venea pandemia în ajutor.

„Serios? O parere personala? A ministrului de finante? Sau a persoanei Florin Citu? E clar ce ne spune, asta nu se poate contesta. Parerea mea e ca toti cei care am promovat la aritmetica suntem de acord. Neclar e insa de ce a durat atat de mult pana ministrul de finante (sau persoana care il incarneaza acum) accepta evidenta. Impactul de 81 miliarde lei in anul 2021 nici in vremuri obisnuite nu era unul sustenabil pentru ceea ce poate economia romaneasca. Nu e clara nici “complicitatea” la dezmatul pe hartie al PSD, explicita pana mai acum o luna, prin asigurari ca marirea pensiilor in cuantumul Olgutei e posibila.